Julija Szkripal nem kér az oroszok segítségéből

Az édesapjával, Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős ügynökkel együtt március elején a délnyugat-angliai Salisbury városában megmérgezett Julija Szkripal szerdán elmondta, az orosz nagykövetségtől többen felajánlották neki a segítségüket, de jelenleg nem szeretne velük együttműködni – írja az Independent.

Az életem gyökeresen megváltozott ahhoz képest, amilyen egy hónappal ezelőtt volt, jelenleg a kilátásaimat mérlegelem, miközben megpróbálok felépülni az ellenem intézett támadás után.

– mondta a nő, azt is hozzátéve, hogy apja továbbra is súlyosan beteg, így még mindig kórházban van.

Szkripal elmondta, hálás a kórház személyzetének a kedvességükért és a nyilvánvaló szakértelmükért is, de elmondta, továbbra is érzi az idegméreg hatásait. Kitért arra is, különlegesen képzett szakemberek is rendelkezésére állnak, akik segítenek neki boldogulni, illetve beavatják a jelenleg is zajló nyomozás folyamataiba.

A családja és a barátai is segítenek neki, emellett pedig az orosz nagykövetségen is vannak kapcsolatai, akik felajánlották segítségüket, de – mint mondta – jelenleg ezzel a lehetőséggel nem kíván élni. Mindenesetre ha később megváltoztatja az álláspontját, tudja hol keresse őket – tette hozzá.

Arról is beszélt, jelenleg nem elég erős ahhoz, hogy hosszabb interjút adjon a sajtónak, de szeretné hangsúlyozni, hogy amíg erre sor nem kerül, addig is csak ő, és az apja beszél az ügyükben.