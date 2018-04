Egy hónapja egy tranzitváróban él egy szíriai férfi

Több mint egy hónapja rostokol a Kuala Lumpur-i repülőtér tranzitvárójában egy 36 éves szíriai férfi, mint Tom Hanks Steven Spielberg Terminál című filmjében - jelentette az MTI. A KLIA2 fapados terminálon rekedt Haszan al-Kontár a Twitteren és a Facebookon posztol a tranzitváróban eltöltött napjairól, beszámolói pedig felkeltették emberi jogi csoportok és a média figyelmét.

Hassan Al-Kontar from Syria has been stuck at Kuala Lumpur’s international airport for several weeks now – and his exile seems to have no end in sight as he struggles to find a country that will grant him asylum: pic.twitter.com/pMKjv4oyt9