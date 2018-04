Totális háború veszélyére figyelmeztet az ENSZ

A Közel-Kelet káoszban fuldoklik, a hidegháború újra itt van, csak még durvábban, a növekvő feszültségek teljes körű katonai szembenállásba torkollhatnak. Nem mi állítjuk ezt Szíria ügyében, hanem Antonio Guterres ENSZ-főtitkár mondta a szervezet biztonsági tanácsának ülésén, amit Oroszország hívott össze.

A frontvonalak megmerevedtek, a valóságok párhuzamosak: Szergej Lavrov orosz külügyminiszter azt állítja, hogy a 70 áldozatot követelő dúmai szombati vegyifegyver-támadás "külföldi ügynökök" által lett megrendezve, egy bizonyos ország russzofób kampányáról van szó - de nem nevezte meg az országot. Aztán később viszont közölték, hogy Nagy-Britannia ez az ország. Karen Pierce brit ENSZ-nagykövet "szemenszedett hazugságnak és bizarrnak" nevezte a moszkvai minisztérium állítását. "Ez groteszk, ez egy szemenszedett hazugság, a leghitványabb hamis hír, amit eddig láttunk az orosz propagandagépezettől" - hangoztatta. Az orosz-brit viszony most különösen terhelt Szergej Szkripal mérgezéses ügye miatt. Oroszország reméli, hogy a nyugati országok nem szánják rá magukat az iraki vagy a líbiai forgatókönyv szerinti "kalandra" Szíriában - jelentette ki Lavrov.

Amerika ugyanakkor közölte, hogy klórra és egy szarinszerű idegméregre pozitívak lettek a tesztek. Amerikai becslések szerint legalább ötvenszer vetett be vegyi fegyvert a háborúban Bassár el-Aszad szíriai elnök, ezt szintén az ENSZ Biztonsági Tanácsa ülésén mondta Nikki Haley amerikai ENSZ-nagykövet, hozzátéve: Trump még nem határozott arról, mit lép. Nagy-Britannia és Franciaország is azt mondja, hogy bizonyítékaik vannak arra, hogy az egész tényleg megtörtént, és ők is megtorlást fontolgatnak.

A katonai mozgások megindultak, az oroszok máris jelezték, hogy hét amerikai katonai repülőgép felderítő tevékenységet végzett Szíria partvidékének közelében, ahol a tartuszi orosz haditengerészeti kikötő és a hmejmími katonai reptér található. Azt is közölte az Aszad-rezsimnek besegítő Oroszország, hogy az amerikaiak háborút kockáztatnak egy esetleges légicsapással. Az AP amerikai hírügynökség viszont azt jelentette, hogy a kelet-gútai térségben lévő Dúma városában orosz katonai járőrök jelentek meg.

Heiko Maas német külügyminiszter pénteken Brüsszelben annyi mondott, hogy nem maradhatnak következmények nélkül az ismételt vegyifegyver-támadások Szíriában, ugyanakkor el kellene kerülni eszkalációs spirál beindítását. Hangsúlyozta, hogy politikai megoldást kell találni a közel-keleti országban dúló konfliktusra, mert kizárólag így lehet tartós megoldást elérni. Hozzátette, a rendezés nem lehetséges Oroszország nélkül, ezért nem szabad megszakítani a párbeszédet, ugyanakkor fokozni kell a Moszkvára nehezedő politikai nyomást.

A hágai központú Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakértőinek első csoportja pénteken megérkezett a támadás helyszínére, Gúta régióba, a többiek hamarosan követik őket, de biztonsági okok miatt nem valószínű, hogy sok hír érkezik majd a munkájukról. A szervezet pénteken úgy nyilatkozott: szakértőik még egy héttel a támadás után is értékes bizonyítékokat tudnak gyűjteni, azonban nem várható gyors eredmény. Az előzetes vizsgálatok azt mutatják, nagy a valószínűsége, hogy klórgázt, vagy szaringázt vetettek be - közölték.

Hollandia közben azt mondta, hogy nem kíván csatlakozni az esetleges katonai fellépéshez Szíriában, ezt Mark Rutte holland miniszterelnök jelentette be. Sejk Naím Kászim, a szíriai rezsimet támogató Hezbollah libanoni síita milícia helyettes vezetője azt mondta, szerinte nem valószínű, hogy totális háborúba csap át a válság.