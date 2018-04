Károly herceg lehet a Nemzetközösség következő vezetője

Károly herceg lesz a Nemzetközösség következő vezetője, írja a BBC diplomáciai forrásaira hivatkozva. A források szerint erről döntöttek az 53 tagországot számláló brit Nemzetközösség zárt ajtók mögött tárgyaló vezetői a windsori kastélyban.

A szervezet vezetői tisztsége nem örökletes, de II. Erzsébet királynő csütörtöki megnyitó beszédében egyértelművé tette, hogy szeretné, ha az édesapja, VI. György által 1949-ben megkezdett munkát egy nap legidősebb fia, Károly trónörökös folytathatná a Nemzetközösség élén.

A Nemzetközösség vezetője nem automatikusan a brit uralkodó, és olyan tervek is voltak, hogy II. Erzsébet halála után a poszt körbejárna az 53 vezető között. Theresa May brit miniszterelnök és Justin Trudeau kanadai miniszterelnök már korábban Károly herceget támogatta.

A most 53 tagállam közül az Egyesült Királyságon kívül tizenötnek ma is II. Erzsébet királynő az alkotmányosan elismert államfője, köztük Kanadának és Ausztráliának is.

A Nemzetközösség messze a világ legnagyobb államközi szervezete: az 53 tagországban összesen 2,4 milliárd ember – a világ összlakosságának csaknem a harmada – él, és a nemzetközösségi országok összterülete a Föld teljes szárazföldi területének negyede, írja az MTI. Gazdasági szempontból azonban a tagországok együttes hazai összterméke (GDP) tízezer milliárd dollár, alig több mint a fele az Egyesült Államok 19 ezer milliárd dolláros éves GDP-értékének.