Gyalogosok közé hajtott egy kisbusz Torontóban

Cikkünk frissül.

Gyalogosok közé hajtott egy fehér színű kisbusz Torontóban, Kanadában - írja a kanadai sajtó. Az incidens helyi idő szerint délután fél 2 körül történt Toronto North York nevű városrészében.

A rendőrség első közlése szerint nyolc-tíz járókelő megsérülhetett. A mentők tájékoztatása szerint öt sérültet láttak el.

Egyelőre nem tudni, hogy a fehér kisbusz szándékosan hajtott-e a járókelők közé, ahogy azt sem, hogy mennyire súlyosak az elsodort gyalogosok sérülései.

Police in #Toronto say a van has struck at least eight pedestrians in the city - witness Henri Miller describes the incident pic.twitter.com/47f20FsDA9