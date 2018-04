Vígjátékot forgatott a román légierő különleges egysége

A Transindex mutatott be egy elég szépen terjedő videót, amit a Román Légierő Napján vettek fel. Az ünnepnapon felvonultak a légi harcosok országszerte, Kolozsvár felett is vadászgépek cikáztak, és tartottak néhány demonstráló gyakorlatot is városszerte, írja a lap. De mind közül kiemelkedett a motorcsónakos mutatvány.

A városi tó felett megjelent egy helikopter, ebből a különleges egység tagjai leereszkedtek a vízbe, és a gyakorlat szerint egy motorcsónakos kollégájuk értük ment volna gyorsan, hogy felszedje őket. De a motorcsónakos ehelyett inkább egy Leslie Nielsen filmet szeretett volna bemutatni a közönségnek, ezért mindennek nekimenve, minden irányba elindult a motorcsónakkal, csak társai irányába nem. Nézzék: