Ellenzékverő kozákok őrzik a rendet a vb-n

A rendfenntartás kiegészítő eszközeként vethet be az orosz rendőrség önkéntes kozákokat az oroszországi futball-világbajnokságon – írta a The Bell. Eközben már 16 millió rubel (1 rubel kb. 4,5 forint) értékben már szerződések is előkerültek, amelyek az önkéntesek rendfenntartói képességeinek fejlesztését célozzák.

Az együttműködésnek a moszkvai polgármesteri hivatal beszámolóiban is nyoma van.

A pénzt a szerződések alapján a Központi Kozák Erők hivatalosan bejegyzett szervezete kapta.

Itt tehát nem egyszerű önkéntesekről van azonban szó, akik esetleg nyelvtudásukkal segítve igyekeznék orientálni az országba érkező, külföldi szurkolókat, hanem olyanokról, akik rendszeresen, aktívan részt vesznek az ellenzéki tüntetések résztvevőinek megrendszabályozásában, a rendőrség passzív részvétele mellett.

A szervezet képviselője jelen volt szombaton annak az ellenzéki tüntetésnek a környékén, amelyről ismét elvitték az ellenzék legismertebb vezetőjét, Alekszej Navalnijt. Országszerte másfél ezer embert vettek őrizetbe a tüntetéseken, amelyeket Vlagyimir Putyin negyedik elnöki ciklusának kezdetére időzítettek.

A Svoboda.org felvételein is jól látszik, ahogy a terepszínű egyenruhások ütlegelik a tüntetőket Moszkva belvárosában.

A félkatonai, egyenruhás szervezet ellenzéki tüntetőkkel szembeni bevetése ellen az elnök alá rendelt Emberi Jogi Tanács képviselője is szót emelt, rendkívüli ülés összehívását kezdeményezve. Makszim Sevcsenko követelte, hogy hozzák nyilvánosságra azoknak a rendőröknek a nevét, akik döntöttek arról, hogy a civil tüntetők ellen bevethető a félkatonai, félhivatalos szervezet.

A kozák erők és az állam közötti együttműködés szorosságát jelzi, hogy a szervezet vezetője az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) tartalékos tisztje, Ivan Mironov.

A május 5-i „Ő nekünk nem cár” Putyin-ellenes tüntetésről a Dozsgy csatorna készített összefoglalót, ahol a rendőrség kemény fellépése mellett a félkatonai kozák szervezet akciózása is látható: