Trumpban felmerült, hogy kitiltja a kritikus sajtót a Fehér Házból

Donald Trump amerikai elnök visszavonná a kormányát bíráló újságírók akkreditációját, írja az MTI. Az elnök szerdán újabb Twitter-bejegyzésben támadt neki a szerinte hamis híreket gyártó, fake news médiának.

"A hamis híreket gyártó újságírók túlóráznak. Éppen most érkezett a jelentés, hogy csodás sikereink ellenére, amelyeket a gazdaságban és más területeken is elértünk, a személyemet érintő televíziós tudósítások 91 százaléka negatív és hamis információkat tartalmaz. Miért is dolgozzunk együtt a médiával, amikor korrupt? Visszavonjuk az akkreditálásukat?" – tette fel a kérdést az elnök.

The Fake News is working overtime. Just reported that, despite the tremendous success we are having with the economy & all things else, 91% of the Network News about me is negative (Fake). Why do we work so hard in working with the media when it is corrupt? Take away credentials?