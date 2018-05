Átszakadt egy gát Kenyában, óriási pusztítást végzett

A több hétig tartó heves esőzések miatt átszakadt egy gát Kenyában, legalább 20 ember meghalt, több mint 300 család otthona megsemmisült, óriási a pusztítás mértéke - közölte az MTI.

A szerencsétlenség előző este, Solai településnél történt, a fővárostól, Nairobitól 190 kilométerre északkeletre. A kiáradó víz hatalmas rombolást végzett, falvakat öntve el a sűrűn lakott területen.

A kenyai vöröskereszt arról számolt be, hogy 39 embert mentettek ki, de többtucatnyian eltűntek.

Kenyában és más térségbeli országokban heves esőzések voltak az elmúlt két hónapban. A kenyai kormány szerdai tájékoztatása szerint március óta 132-en meghaltak, az áradások miatt 32 megyében több mint 22 ezren váltak hajléktalanná.

