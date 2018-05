Egy mobiltelefonnal csalták csapdába az IS több parancsnokát

Még februárban fogták el Abu Bakr al-Bagdadi, az Iszlám Állam vezetőjének egyik bizalmasát, akinek a telefonját aztán az iraki hatóságok arra használták, hogy csapdába csalják a terrorszervezet négy parancsnokát, írja a Reuters.

Az Abu Zaid al-Iraqi néven ismert férfit februárban Törökországban fogták el a török hatóságok, aztán átadták iraki ügynököknek. A feltételezések szerint ő kezelte a terrorszervezet különböző országokban működtetett bankszámláira érkező átutalásokat.

Az iraki ügynökök a telefonján talált Telegramot használták arra, hogy rávegyék az IS több parancsnokát, hogy Szíriából menjen át Irakba, ahol aztán őrizetbe vették őket. Köztük van az a Szaddám Dzsamal is, aki állítólag az IS kelet-szíriai vezetője volt.

Az irakiak szerint az eredetileg elfogott bizalmassal együtt ők ketten a legfontosabb IS-parancsnokok, akiket élve sikerült elfogniuk. Az irakiak az egész akciót az amerikai erőkkel együttműködve hajtották végre.