Golyóálló üvegfal védi az Eiffel-tornyot az esetleges terrortámadások ellen

Három méter magas és 6,5 centiméter vastagságú golyóálló üvegfalat húztak fel a párizsi Eiffel-torony köré, ami a Mars-mező és a Szajna felől védik a turista látványosságot az esetleges terrortámadásoktól, ezt csütörtökön a sajtónak is bemutatták, írja az MTI.

A tornyot működtető társaság elnöke, Bernard Gaudilerre azt mondta a páncélüvegről, hogy

abszolút védelmet nyújt mindenféle lövedékkel szemben.

A torony két másik, hosszanti oldalán pedig több mint 3 méter magas fémkerítést emelnek, emellett pedig ütközőbabokat is állítanak fel az esetleges autós támadások ellen.

A gyűrű építését tavaly ősszel kezdték, és várhatóan egy évre rá, most szeptemberben be is fejezik. Mindez 35 millió euróba (11,3 milliárd forintba) kerül.

Miután a fal elkészül, megkezdődik a torony két éves újrafestése, majd a liftek felújítása. A látványosság teljes felújítási munkálata 2032-ig tart majd.