Népszava: Merkel meghívta Orbánt

Berlini meghívás landolt Orbán Viktornál, írja fideszes és kormányzati forrásra hivatkozva a Népszava. A lap úgy tudja, Angela Merkel nyitott lenne egy kétoldalú találkozóra, de a hétvégén váratlanul kitört német koalíciós válság miatt egyelőre bizonytalan a látogatás időpontja. Nem tudni pontosan, Merkel mit akar, mindenesetre múlt héten megvédte a magyar határkerítést.

A lap azt írja, a meghívás ténye azért is jelentene komoly fordulatot a magyar–német kapcsolatokban, mert ezek tavaly még rég nem látott mélyponton voltak. Tavaly májusban például elmaradt egy V4 plusz Németország csúcstalálkozó, mert a felek még a napirend ügyében sem tudtak közös nevezőre jutni. Szintén tavalyi fejlemény volt, hogy a német–cseh, illetve a német–szlovák barátsági szerződés megkötésének 25. évfordulójára Merkel Berlinbe invitálta Bohuslan Sobotka akkori cseh és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, Orbán Viktor azonban nem kapott meghívót.

A német kancellár a héten Macronnal is találkozik, hogy az euróövezet továbbfejlesztéséről szóló német–francia javaslatcsomagról egyeztessenek. Merkel körül most egyébként Németországban is forr a levegő – itt írtunk az aktuális német belpolitikai nehézségekről, illetve arról, hogy Trump is beszólt neki a menekültpolitika miatt.