Szijjártó: 25 kilométernyi kerítést adunk Montenegrónak

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Podgoricából az MTI-nek telefonon azt nyilatkozta, hogy riasztó hírek érkeznek a Nyugat-Balkánról, ahol a migrációs nyomás sok helyen eléri, és bizonyos esetekben meg is haladja a 2015-ben tapasztalt szintet. A riasztó hírek főként Törökországból és Görögországból érkeznek.

A külgazdasági és külügyminiszter Montenegróban ezért felajánlotta, hogy

25 kilométernyi határkerítést biztosítanak Podgoricának azért, hogy a montenegrói-albán határ legsebezhetőbb szakaszát meg tudják védeni, és meg tudják állítani az illegális bevándorlási hullámot.

Srdjan Darmanovic külügyminiszter a találkozón kifejtette, a montenegrói kormány készen áll arra, hogy megvédje a saját országát az illegális bevándorlási hullámmal szemben. Magyarország pedig ehhez támogatást nyújt, hiszen Szijjártó szerint Budapestnek az az érdeke, hogy Montenegró meg tudja védeni a saját határait.

Szijjártó Péter közölte, hogy Magyarország számára kiemelt biztonsági fenyegetést jelentene, ha egy újra meginduló bevándorlási hullámnál az első akadályt a magyar-szerb, illetve a magyar-horvát határon felépített kerítés jelentené. A miniszter szerint a montenegróiak továbbra is számíthatnak Magyarország elkötelezett támogatására nemcsak az európai integrációs folyamatukban, hanem a határvédelmi intézkedéseik során is.

Mint mondta, Magyarország kész minden segítséget megadni Montenegrónak - de a többi érintett országnak is - annak érdekében, hogy megvédje saját déli határát. Budapest eddig is megadott minden segítséget azoknak az országoknak, amelyek ezt kérték, Macedóniában például harminc fős váltásokban szolgálnak a rendőrök a macedón-görög határszakaszon, korábban pedig Szerbiának és Szlovéniának is segítettek.

Májusban Montenegro már belengette, hogy a megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán. A határőrök egyre több illegális bevándorlót fognak el, Albániába történő visszaküldésük azonban nehézségekbe ütközik, mivel Tirana szerint semmi sem bizonyítja, hogy a migránsok az ő területükről léptek be Montenegróba, így nem hajlandóak visszafogadni őket.

A Frontex legfrissebb jelentései egyelőre nem támasztják alá a 2015-öshöz hasonló, nyugat-balkáni migrációs nyomásról szóló híradásokat. A múlt hónapban nagyjából 12 100-an érkeztek a négy fő migrációs útvonalon keresztül az EU-ba, ami 56 százalékos csökkenést jelent az egy évvel korábbi hasonló időszakhoz képest.