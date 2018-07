A szomáliai terroristák is betiltják a nejlonzacskót

A Szomália jelentős részét uraló al-Shabaab nemcsak az egyik legkegyetlenebb terrorista csoport a világon, de úgy néz ki, az egyik legkörnyezettudatosabb is, az iszlamista milícia ugyanis betiltotta a nejlonszatyrokat az általa ellenőrzött területen.

A csoport a saját rádióállomásán jelentette be még vasárnap, hogy a nejlonzacskók komoly veszélyt jelentenek az állatok és az emberek jóllétére is, ezért mostantól tiltólistára kerül. Ezzel az al-Shabaab ebben olyan, több ezer ember meggyilkolása nélkül hatalomra került kormányokkal került egy platformra, mint a bangladesi, a francia vagy legutóbb az ausztrál. A zacskókat már több afrikai országban is kizárták a forgalomból, például Ruandában, Marokkóban vagy a Szomáliához közeli Eritreában.

A Huffington Postnak nyilatkozó szakértő szerint a lépésnek pont az a lényege, hogy megmutassa, a terrorista szervezet ugyanolyan jól tud kormányozni a hatalmába kerített területen, mint bármilyen kormány. Az iszlamista csoport amúgy elég válogatós, ha környezetvédelmi kérdésekről van szó, az al-Shabaab például elég aktív szereplője és haszonélvezője az illegális elefántcsont-kereskedelemnek.

Az al-Shabaab amúgy elég gyakorlott a dolgok betiltásában, a territóriumán belül például tiltott a nyugati zene, a mozi, a műholdas adóvevő és a mobiltelefon. Igaz, ezeket nem környezetvédelmi megfontolásból tették fekete listára a dzsihadisták.