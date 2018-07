Trump tényleg le akarta rohanni Venezuelát

"Miért nem szállja meg az USA a szétesőben lévő, és emiatt a régió békéjét fenyegető Venezuelát?" – egy ehhez hasonló kérdést tett fel Donald Trump múlt augusztusban tanácsadóinak, egy rangidős hivatalnok szerint, írja az AP. Venezuelában akkortájt hágott tetőfokára a zavargási hullám.

A jelenlévőket, köztük Rex Tillerson külügyminisztert és H. R. McMaster nemzetbiztonsági főtanácsadót sokkolta a felvetés (tavasszal mindketten távoztak hivatalukból). McMasterék ezután perceken keresztül ecsetelték az elnöknek, hogyan üthetne vissza az invázió és hogy ezzel többek között a Venezuela elleni szankciók Dél-amerikai országok általi támogatásának elvesztését kockáztatják. Ennek ellenére Trump tovább bizonygatta igazát, Panama, illetve Grenada 80-as évekbeli megszállásával példálózva.

Trump másnap nyilvánosan is belengette a katonai akció ötletét, ahogy arról mi is beszámoltunk. Nem sokkal később a kolumbiai elnöknek, Juan Manuel Santosnak és két magas rangú kolumbiai tisztségviselőnek is felvetette az ötletet. Ezután szeptemberben bővebben is kifejtette gondolatait az ENSZ Közgyűlésre érkező négy Dél-amerikai vezetőnek, köztük Santosnak egy magánvacsorán. Tette mindezt annak ellenére, hogy előtte tanácsadói a lelkére kötötték, hogy ne hozza fel a témát a vacsorán.

"Foglalkozzon a saját problémáival és oldja meg azokat, Mr. Trump" – üzente Nicolás Maduro, a venezuelai elnök fia az invázió ötletére egy gyűlésen. "Ha Venezuelát támadás éri, fegyverek fognak érkezni New Yorkba. Be fogjuk venni a Fehér Házat."

Borítókép: Aaron P. Bernstein/Getty Images