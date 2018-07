Egy szaúdi nő megölelt egy férfi énekest a színpadon – letartóztatták

Az arab zene hercege – szerényen így nevezi magát a bagdadi születésű, de immár szaúdi állampolgársággal rendelkező Majid al-Mohandis. A 47 éves énekes valóban nagyon népszerű. A napokban Szaúd-Arábia hatodik legnagyobb városában, az egymilliós Taifban lépett fel egy fesztiválon, amikor is egy talpig feketébe öltözött, az arcot is eltakaró nikábot viselő rajongója felszaladt a színpadra és megölelte – írta a BBC.

Lefogták

A jelenet közben már több biztonság is a színpadhoz rohant, a nőt elvezették, majd a rendőrök le is tartóztatták. A meglepett énekes folytatta a koncertet.

Szaúd-Arábiában Mohamed bin Szalman herceg sorra vezeti be a rendkívül szigorú nemi szegregációval, alkohol-tilalommal és öltözködési szabályokkal vezetett országban a reformokat. A nők immár autót is vezethetnek, labdarúgó-mérkőzésre is járhatnak, illetve koncerteken is megjelenhetnek.

Vízió 2030.ig

A herceg Vision 2030 elnevezésű programjának az a célja, hogy 2030-ra a háztartásokban 2,9 százalékról ,6 százalékig emelkedjen a kultúrára és szórakozásra költött összegek aránya.

Ugyanakkor Szaúd-Arábiában a nők továbbra sem érintkezhetnek nyilvánosan olyan férfiakkal, akikkel nem állnak családi kapcsolatban.

Ebben az esetben az ügyészség szerint az ölelkező nő zaklatást követett el.