Norvég erdőtüzek: már halálos áldozat is van

Majdnem 40 különálló erdőtűz ütötte fel a fejét szombaton. A tüzeknek már halálos áldozatuk is van, az egyik tűzoltó oltás közben vesztette életét - írja a The Local.

Hét tűzoltó helikoptert küldtek ki három megyébe, még ugyanennyiből viszont hiányzik a komolyabb segítség.

Bár vasárnapra enyhült a helyzet, annyi munkát adott a hétvége folyamán az erdőtűz, hogy a katonaságot is be kellett vonni az akciókba. Aust-Adger megyében hétfőn segít be a norvég honvédelem.