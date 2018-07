"Örülök, hogy itt, Finnországban találkozhatunk, ezzel folytatódhat kapcsolatunk, hiszen eddig is beszéltünk telefonon, nemzetközi rendezvényeken" - mondta Helsinkiben Vlagyimir Putyin az amerikai elnökkel kezdődő megbeszélései előtt. Az orosz elnök szerint "ideje volt alaposan átbeszélni a világ fájó ügyeit".

A találkozó bő fél órás késéssel indult: az orosz elnök gépe egy órával később érkezett Helsinkibe a tervezettnél - pedig Moszkvától alig 900 kilométer a szomszédos ország fővárosa -, utána pedig az amerikai elnök három hosszú szakaszban végighaladó konvoja nem sietett, hogy a szállodából az elnöki palotához érjen, ahová végül Putyin érkezett meg előbb.

Putyinnál valamivel hosszabban beszélt Donald Trump, aki először is gratulált az oroszországi futball-vb sikeres lebonyolításához, "az eddigiek közül ez az egyik legjobb volt." "Külön gratulálok a csapatnak is a remek játékért" - mondta a negyeddöntőig jutott, a vb-ezüstérmes Horvátországtól vereséget szenvedett orosz válogatottról az amerikai elnök.

Ezután a találkozó fontosságáról beszélt: "Ez nagyszerű lehetőség, nem jöttünk ki jól a közelmúltban, de remélem ennek véget vetünk. Kampányomban is az volt, hogy Oroszországgal ki kell jönni, mert ez hasznos dolog lenne" - mondta az elnök.

"Ez a két ország atomnagyhatalom, az atomarzenál 90 százaléka hozzánk tartozik, ezért a világ is egyezséget akar közöttünk" - zárta végül Trump, egyértelműen jelezve, hogy az előzetes, de nem túl konkrét várakozásoknak megfelelően az atomfegyverzet csökkentéséről szóló - még Obama és Medvegyev elnökök alatt tető alá hozott - New Start megállapodás is a találkozó témája lesz, vélhetően azzal a céllal, hogy az egyezséget meghosszabbítsák. Ebben mindkét fél érdekelt is, a kérdés csak az leet, milyen egyéb egyezségekkel kötik össze a megállapodást.

Nem tett említést a valódi vitás kérdésekről - azok ugyanis nem az atomfegyverzet körül vannak -, így nem szólt Szíriáról, Ukrajnáról sem. (Putyin is csak a világ fájó pontjairól beszélt.)

A sajtónyilvános rész a gesztusokat tekintve kölcsönösen távolságtartó volt, nagyon keveset néztek egymásra a felek, majd kezet fogtak.

Az újságírók nem kérdezhettek, a sajtó kiküldésében különösen Trump volt aktív, Putyin csak halvány mosollyal nézte a kivonulást, az sem tűnt kizártnak, hogy neki nem lettek volna ellenére az újságírói kérdések.

Örültek a konvojoknak

Az elnöki palota felé vezető Mannerheim úton gurultak végig a konvojok, erre az időre az utat lezárták, a gyalogosok sem mehettek át rajta, de a járdákon akadálytalan volt a közlekedés. Az út két szélén százak gyűltek össze, hogy a nyári melegben is türelmesen megvárják a két elnök késlekedő konvoját.

Jukka 10 éves fiával jött ki az úthoz. A férfi szerint ez a találkozó önmagában is jó, annak is örül, hogy erre épp Helsinkiben került sor, de ez másodlagos. "Olyan hatalom van a kezükben, amellyel érdemben tehetnek valamit a szenvedés ellen" - mondta Szíria kapcsán. Attól nem tart, hogy a NATO-tagokat ostorozó Trump Európa kárára egyezne meg bármiről Oroszországgal - például esetleg a NATO-jelenlét csökkentésével a térségben, a Baltikumban vagy Lengyelországban.

A semleges Finnországnak nincs mitől tartania, feszültség van, de háborús konfliktus szerinte elképzelhetetlen Oroszországgal. Igaz, az 1917-ben Oroszországtól függetlenné vált Finnországnak van tapasztalata a háborúról is - elvégre 1939-ben a Szovjetunió volt Finnországgal szemben az agresszor -, de arról is, hogyan lehetett semleges államként jó viszonyt kialakítani a Szovjetunióval a 20. század második felében. Ez fenntartható a jövőben is, és semmi szükség arra, hogy Finnország esetleg a NATO tagja legyen.

Ugyanígy vélte egy fiatalember is, aki már szintén túl van a kötelező katonai szolgálaton, ami esetében 9 hónap volt. "Azért jöttem, hogy üdvözöljem az elnököket" - mondta biciklijére támaszkodva. Szerinte hasznos a találkozó, hiba lenne kerülni az orosz és amerikai elnöknek a közvetlen párbeszédet, és nem tart attól hogy Trump rossz megállapodást kötne Putyinnal.