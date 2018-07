Több száz halott a bangladesi droghadjárat miatt

Mintegy 200 ember meghalt, és további 25 ezret letartóztattak Bangladesben, ahol májusban hirdetett drogellenes hadjáratot a kormány, írja az MTI.

A hadjárat leginkább a metamfetamin-használat visszaszorítása érdekében indult el, amit Mianmar észak-keleti részében állítanak elő, és csempésznek át Bangladesbe. A helyi hatóságok csak tavaly 40 millió úgynevezett ja ba tablettát foglaltak be, amely koffeint és metamfetamint tartalmaz, de a becslések szerint további 200-300 ezer darab tabletta került még így is a piacra.

A jogvédők szerint azonban a bangladesi hatóságok agresszív, emberáldozatokat követelő fellépése a fülöp-szigeteki helyzetre hasonlít, ahol Rodrigo Duterte elnök tűzparancsot adott ki minden droghasználóra és -kereskedőre, illetve teret adott az önbíráskodásnak.

Az egyik helyi jogvédő szervezet elnöke szerint ilyen sok embert ilyen rövid idő alatt még nem gyilkoltak meg Bangladesben, ami javarészt az önbíráskodásból adódó kivégzésekre is vonatkozik. Júniusban már az ENSZ is felszólította a bangladesi hatóságokat, hogy tartsák be a törvényeket.