A szabadságért az acélkábelt is elrágta a jaguár

Az acél sem állhatta útját a New Orleans-i állatkert jaguárjának, a ragadozó ugyanis valószínűleg a jaguárháza tetejét alkotó acélkábelek szétrágásával szökött meg szombaton, és mart halálra kilenc állatot - ismertette az MTI az Audubon állatkert igazgatójának keddi nyilatkozatát.

Kyle Burks újságíróknak kedden azt mondta, hogy Valerio, a hároméves hím a tetőn keletkezett 20-25 centis résen át mászott ki a jaguárházból. A jaguárház tetejét alkotó, acélkábelekből készített erős háló ugyan elvileg megfelel az amerikai állatkerti szövetség előírásainak, az eset után azonban ennél erősebb anyag után néznek.

A ragadozó szombat reggel, az állatkert nyitása előtt szökött ki a lakóteréből, a gondozók csak akkor vették észre, hogy nincs a helyén, amikor a többi állat kiáltozni kezdett. Az etetést végző dolgozó egy társával biztonságos épületbe menekült és rádión értesítette a vezetőket, akik ki is küldték a befogásra felszerelt szakembert, és 20 perccel a szökés felfedezése után Valerio már aludt is.

Addigra azonban a csúcsragadozó végzett

3 rókával,

5 alpakkával

és 1 emuval

Ennek ellenére nem altatták el, mivel Valerio csak "normális ragadozó módjára viselkedett".

Emberi élet nem forgott veszélyben; egyébként az állatkerti protokoll szerint ha az állat látogatási időn belül szabadult volna ki a házából, a gondozók biztonságos épületekbe vezették volna a látogatókat. Az állatkertet külső kerítés is övezi, ez is megfelel a szabályoknak, ám az eset után Burks igazgató már elképzelhetőnek tartja, hogy a nagymacska ezt a kerítést is át tudná törni.