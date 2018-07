Trump ügyvédje titokban felvette, ahogy a Playboy-modell hallgatásának kifizetéséről beszélnek az elnökkel

Még 2016 végén írtunk arról, hogy 150 ezer dollárt, vagyis több mint 40 millió forintot fizetett egy amerikai médiacég Karen McDougal Playboy-modellnek, hogy sehol se jelenhessen meg a története a Trumppal folytatott állítólagos románcáról. A Donald Trump-párti National Enquirer bulvárlap augusztusban 150 ezer dollárt fizetett McDougalnek a sztoriért, miszerint 2006-ban viszonyt folytatott a vállalkozóval, aki akkoriban már házas volt. A cikk azonban soha sem jelent meg, ugyanis az újságot kiadó American Media vezérigazgatója, David Pecker régi barátja és üzletfele Trumpnak, és azért vásárolta meg a sztorit, hogy soha ne jelenhessen meg a sajtóban.

A The New York Times most azt írja, előkerült egy hangfelvétel, amit Trump egykori ügyvédje, Michael Cohen készített titokban, miközben Trump és ő éppen azt vitatják meg, hogyan kellene kifizetni ennek a modellnek a hallgatását a választás előtt.

Trump ügyvédje - akiről itt írtunk egy nagyobb portrét - volt az, aki egy pornósztár (aki 2006-ban feküdt le Trumppal) hallgatását vásárolta meg 130 ezer dollárért. Az ügyben nyomozás is folyik, hiszen benne van, hogy nem Trump privát pénzéből történt a kifizetés, hanem kampánypénzből.

Tehát, az amerikai lap azt írja, egy hangfelvétel szerint a playmate hallgatásának kifizetését is ezzel az ügyvédjével vitatta meg Trump két hónappal az amerikai elnökválasztás előtt. A modell sztoriját, miszerint hosszabb ideig tartó viszony volt köztük, az amerikai elnök korábban csípőből tagadta.

A felvétel Cohen lakásáról került elő. Idén áprilisban ugyanis lerohanta az FBI Donald Trump amerikai elnök ügyvédjének irodáját és otthonát. A Szövetségi Nyomozó Iroda többek között a pornószínésznő Stormy Danielsnek utalt pénz után is kutatott. Most lassan kiderül, hogy mi mindent találtak.

A Playboy-modell kifizetéséről zajló beszélgetésről Trump személyes ügyvédje annyit mondott, ez egy két percnél rövidebb felvétel, amin valóban a modell kifizetéséről beszélnek, de a kifizetés végül soha nem történt meg. Trump ügyvédje szerint a felvétel azt mutatja, Trump nem csinált semmi rosszat. Az ügyvéd elmondása szerint Trump arról beszélt, hogy amennyiben fizetnek a nőnek, akkor csekket állítson ki készpénz helyett, hogy rendesen dokumentálva legyen.

Cohen ügyvédje nem kommentálta a felvételt. Ez a beszélgetés mindenesetre minimum árnyalja a kampányban elmondottakat, miszerint Trumpék egyáltalán nem is hallottak erről az egészről, és természetesen nem is igaz az egész.

Michael Cohen kifejezetten sokat árthat Trumpnak, hiszen ő az az ember, aki az évek során Trump üzleti, politikai és magánéleti ügyeivel is összefonódott, azokról sokat tud. És ezek szerint ha olyanja volt, felvételeket is készített titokban az amerikai elnökkel (vagy elnökjelölttel) történő beszélgetéseiről.

Michael Cohen zűrös múltja miatt több fronton is sebezhető, ezért kellő nyomás hatására a hatóságokkal való együttműködésre is rávehető, gondolhatják a hatóságok. Így vették elő akkor, amikor Donald Trump kampánystábjának és az orosz kormányzat esetleges összejátszásának feltárásával kezdtek foglalkozni a hatóságok.

(Borítókép: Karen McDougal /alul/ egy kaliforniai golfklubban, még 2007-ben. Fotó: Chad Buchanan/Getty Images)