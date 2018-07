Lövöldözés Torontóban

Lövöldözésben több ember megsebesült vasárnap este a kanadai Torontóban, többen súlyosan - jelentette a helyi média. A lövöldözés helyi idő szerint vasárnap este 10 óra körül történt.

A sajtóértesülések szerint a sebesültek száma eléri a tízet, és van köztük egy gyermek is.

A CBC szerint a támadót megölték. A CBC úgy tudja, több halálos áldozata is van a lövöldözésnek.

A rendőrség azt erősítette meg, hogy kilenc embert lőttek le, a támadó pedig meghalt.

A lövöldözés Greektown városrészben zajlott le, pontos oka egyelőre nem ismeretes. Szemtanúk közül többen arról számoltak be, hogy először azt hitték, tűzijátékot hallanak.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r