Több száz eltűntet keresnek, miután átszakadt egy vízerőmű gátja Laoszban

Több száz ember eltűnt, sok áldozat lehet, miután átszakadt egy vízerőmű gátja Laosz déli részén. A BBC szerint hat falut mosott el az ár, csónakokkal próbálják menteni az embereket.

A helyi média szerint több mint 6600 ember veszítette el az otthonát. Azt egyelőre nem tudják, miért szakadt át a gát, de a Reuters szerint környezetvédők évek óta aggodalmukat fejezték ki a vízerőművek Mekong folyóra gyakorolt hatása miatt.

Thongloun Sisoulith miniszterelnök a helyszínre utazott, hogy nyomon kövesse a mentési munkálatokat. A helyi hatóságok kormányzati segítséget kértek a helyzet kezeléséhez.

#BREAKING: Video from above the devastating dam failure after a hydroelectric dam collapsed in Laos. (Video: @Zeno7Inc) pic.twitter.com/QG3kL20Jjv