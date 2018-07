Fokozottan védett börtön a terrorizmusért elítélt hatvannégy vármegyéseknek

A dél-romániai Margineniben működő fokozottan védett börtönbe viszik át a terrorizmus vádjával elítélt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) kézdivásárhelyi és erdélyi szervezetének vezetőjét - jelentette be tusványosi sajtótájékoztatóján Beke Csilla, Beke István felesége.

Az asszony tájékoztatása szerint a székelyföldi elítélteket erről szerdán tájékoztatták a feketehalmi börtönben. A margineni-i börtönben – a honlapján közölt adatok szerint – a tíz évnél hosszabb büntetést töltő elítélteket tartják fogva. Beke Csilla azt mondta, kegyelmet nem kérnek, mert tudják, hogy semmi olyant nem követett el, ami miatt elítélték Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI Toroczkai László a Romániában terrorizmusért elítélt kézdivásárhelyi székely fiatalok szabadon bocsátását követelő tüntetésen Románia budapesti nagykövetsége előtt 2018. július 11-én.

A sajtótájékoztatón Csóti György, a budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója kijelentette: három síkon következnek lépések az elítélt kézdivásárhelyiek ügyében. Egyfelől az ítélet és indoklása hivatalos kiközlése után Romániában nyújtanak be az ügyvédek jogorvoslati kérelmet a legfelsőbb bírósághoz. Ezzel párhuzamosan a jogvédő intézet az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul. Emellett politikai lépéseket is kilátásba helyezett: arra kérték a magyar kormányt, hogy minden lehetséges politikai eszközt használjon fel annak érdekében, hogy engedjék az elítélteket szabadon, vagy legalább házi őrizetben lehessenek addig, amíg minden jogorvoslati lehetőség ki nem merül. Csóti szerint koncepciós per zajlott Beke István és Szőcs Zoltán ellen.

Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke kijelentette: közel húszezren írták alá eddig azt a petíciót, amelyet Beke István és Szőcs Zoltán ügyében indítottak.

Bekét, a HVIM kézdivásárhelyi elnökét és Szőcsöt, a HVIM erdélyi szervezetének vezetőjét öt-öt éves börtönbüntetésre ítélte terrorizmusért a román legfelsőbb bíróság. Azért állították őket bíróság elé, mert lehallgatott beszélgetéseikből és az előbbi lakásán talált petárdákból a román hatóságok arra következtettek, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a december elsejei román nemzeti ünnepre szervezett katonai parádén. (MTI)

(Borítókép: Beke Csilla beszél a Romániában terrorizmusért bebörtönzött kézdivásárhelyi székely fiatalok szabadon bocsátását követelõ tüntetésen Kézdivásárhelyen 2018. július 12-én. MTI Fotó: Kátai Edit )