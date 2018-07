Egy meg nem valósult emberrablás története

B. Attila békésen reggelizett, amikor az egyik rab hátulról a nyakába vágott egy csavarhúzót a Los Angeles-i Metropolitan szövetségi börtönben. Olyan váratlanul érte a támadás a 35 éves, vékony, de erős férfit, hogy esélye sem volt a védekezésre, magatehetetlenül dőlt el. Végül is szerencséje volt: az éles szerszám a nyaka helyett a szegycsontjába fúródott. Ha más nem, a heg, ami a mai napig ott éktelenkedik a nyakán, örökre emlékeztetni fogja a Los Angeles-i börtönéletre, de legalább túlélte a támadást.

Az, hogy a fogvatartottak meg akarják ölni egymást, nem számít rendkívüli eseménynek az amerikai börtönökben, ahol gyakoriak a gyilkosságok és gyilkossági kísérletek. A rabokat mégis meglepte, ami B.-vel történt. Merthogy a magyar férfi nem ártott mexikói támadójának, még csak nem is ismerte, az agresszor előző este, a cellazárások után érkezett a börtönbe. B.-nek odabent haragosai sem voltak. A Metropolitant uraló mexikói banda főnökével kifejezetten jó kapcsolatban állt, esténként szívesen látott vendég volt a nagyfőnök cellájában rendezett lakomákon. A magyar férfi betartotta azokat a szabályokat, amelyek a túléléséhez kellettek: nem űzött semmilyen szerencsejátékot, nem volt adóssága, mások sem tartoztak neki, nem spicliskedett, és egyik rabtársával sem akart kikezdeni.

De ha rácsok mögött nem is, azon kívül akadt legalább két ember, aki szívesebben látta volna őt holtan, mint életben.

Hotel Kalifornia

Kezeket fel, ne mozdulj, földre!

– üvöltötték szinte artikulálatlanul az FBI elfogóemberei, amikor benyomultak az elegáns Los Angeles-i hotelszobába. 2010. október 26-a volt. Az akkor 36 éves B. Attila és a 35 éves S. Zsolt ösztönösen a földre vetették magukat, mielőtt megbilincselték őket.

Pár perccel korábban a két magyar férfi még kedélyesen beszélgetett a szobában azzal a két amerikaival, akik a reptérről elhozták őket a szállodába. Egyiküket jól ismerte B., mert korábban Afrikában dolgozott a dúsgazdag üzletembernek. Ezúttal az amerikai meghívására érkeztek az Egyesült Államokba, az amerikainak ugyanis segítség kellett. És mivel mindig jól fizetett, B. örömmel jött, gyerekkori barátja, S. Zsolt pedig örült, hogy vele tarthat.

A másik amerikait, aki az amerikai üzletemberrel volt, B. aznap látta először. Az FBI elfogóemberei pár másodperccel azután törtek rájuk, hogy amerikaiak vendéglátói elbúcsúztak a magyaroktól, és kiléptek a szobából. Előtte másfél órán át beszélgettek. Ezt a beszélgetést egy másik szobában az FBI ügynökei végignézték és -hallgatták a hotelszobában elrejtett kamerán keresztül. Akkor még a magyarok nem tudták, hogy az amerikai üzletember az FBI informátora, a vele lévő másik amerikai férfi pedig fedett ügynök, akik tőrbe csalták őket.

B. Attila és S. Zsolt hamarosan a Los Angeles-i Metropolitan szövetségi börtön lakói voltak. Ahogy a magyar származású, akkor 67 éves K. István is, akit nem sokkal B.-ék elfogása után bécsi lakásában vettek őrizetbe a rendőrök, majd adtak ki az Egyesült Államoknak. Egy másik idős, az Egyesült Államokban élő magyar férfit is megvádolták. Mindannyiukat azzal gyanúsítottak, hogy túszul akartak ejteni egy Los Angeles-i ékszerkereskedőt, akitől – gyilkossággal fenyegetőzve – több millió dollárt akartak kicsikarni.

Másfél évvel később mindannyiukat szabadlábra helyezték, a vádat pedig ejtették ellenük.

Bő két évvel a magyarok szabadlábra helyezése után, 2014 januárjában leleplező cikk jelent meg a Los Angeles-i LA Weekly hetilapban a sikeres amerikai producerpáros, Stephan Martirosyan és Chase Remington eltitkolt, bűnös előéletéről. A páros producerként tevékenykedett Hollywoodban, a nevükhöz fűződött például az IMDb-n 7,5-ös értékelést kapott Túlélő című film is.

Ami különösen érdekessé teszi a történeteiket, hogy Los Angeles-i ékszerkereskedő állítólagos elrablásának terve, a magyarok letartóztatása és Remingtonék előéletének lelepleződése összefügg. De kezdjük az elején!

A múlt titkai

A producerpáros még a hidegháborús időkből ismerte egymást. Az örmény Martirosyan és az amerikai Remington először 1979-ben, Moszkvában találkoztak. Martirosyan ösztöndíjasként tanult a fővárosban, Remington üzletelni járt arra. Összebarátkoztak, majd amikor Martirosyan 1985-ben Los Angelesbe emigrált, üzlettársak lettek. Hogy pontosan milyen üzleteik voltak közösen, azt homály fedi, de talán nem véletlen, hogy 1993-ban a floridai Jacksonville-ben mindketten drogügyletbe keveredtek, külön-külön.

Az örménynek nem ez volt az első ütközése a törvénnyel. 1989-ben Texasban négy kiló kokainnal bukott le. Akkor még szovjet papírjai voltak, és váltig állította, nem az övé a bőröndjében talált kábítószer. Eljárás indult ellene, eközben felajánlotta, hogy KGB-ügynökökről ad információkat az FBI-nak. Elítélték ugyan, először több mint kilenc évre, de 1992-ben már szabadlábon volt.

Nem sokkal később keveredett bele a floridai drogügyletbe. Kokaint akart eladni, csakhogy a vevő egy fedett FBI-nyomozó volt. Nem kis tételről volt szó: összesen 800 kilóról, amit 200 ezer dollárért árult. A kokain Costa Ricából érkezett volna. Miután az FBI lekapcsolta, Martirosyan bűnösnek vallotta magát, de ma már azt állítja: Costa Ricába csak azért ment, hogy kávét vegyen, amit aztán Moszkvában akart volna értékesíteni. Mivel azonban akkor bűnösnek vallotta magát, kilenc évet kapott. Mégis 1996-ban már szabadult.

Ebben az időben a repülőgép-pilótaként dolgozó Remington Chase több nevet is használt. Volt, aki William Paul Elliotként, más William Elliot Westwoodként ismerte, de a barátai csak egyszerűen Billnek szólították. 1989-ben azért tartóztatták le, mert hamis csekkel fizetett egy repülőgép-javításért. 1993-ban ő is kokainkereskedelem miatt került hűvösre. Akárcsak örmény barátja, neki sem volt szerencséje, amikor nagy mennyiségben akart drogot eladni egy ügynöknek, akiről persze nem tudta, hogy ügynök. Ezért hat év börtönt kapott.

A páros később nem a drogbizniszben, hanem a Szovjetunió összeomlását követő zűrzavarban találta meg a számításait. Martirosyan még moszkvai egyetemi évei alatt ismerte meg Vitalij Grigorjancot, aki később jelentős örmény oligarchává nőtte ki magát. Grigorjanc olajüzletben utazott, az időközben az Egyesült Államokba emigrált Martirosyan az egyik amerikai kapcsolata lett. A gazdag örménynek köszönhetően Martirosyan és társa, Remington bejáratos lett az örmény és az orosz üzleti elit köreibe.

De mivel az egykori szovjet tagállamban a politikai és az üzlet szorosan összefonódott, ezért az sem különösebben meglepő, hogy Martirosyan a politikai kapcsolatokat is kereste. 2006-ban felbérelt egy amerikai PR-céget, hogy azon keresztül javítsa Szerzs Szargszján örmény politikus megítélését külföldön. Szargszján 2008-ban Örményország elnöke lett, és bár valóban Amerika-barát politikus képét mutatta, az Egyesült Államokban nagyon nem örültek annak, ahogy a politikai ellenfeleivel bánt, így később Washington is eltávolodott tőle. Martirosyan a Szargszjánnal baráti kapcsolatokat ápoló Grigorjanc pénzeit fektette be az Egyesült Államokban, főleg ingatlanberuházásokban.

De mi köze Remingtonnak és Martirosiannak a 2010-ben Los Angelesben elfogott magyarokhoz?Nagyon is sok.

Közvetlenül azelőtt, hogy 2010-ben a Los Angeles-i hotelszobában az FBI emberei leteperték B. Attilát és S. Zsoltot, a két magyar Chase Remingtonnal beszélgetett.

Remington volt az az üzletember, aki meghívta a magyarokat Los Angelesbe egy munkára. A munkát – ami a magyarok elbeszélése szerint nem egy ékszerész elrablása, hanem szimplán egy ékszerügylet biztosítása lett volna – Remington a Bécsben élő idős magyar férfival, K. Istvánnal beszélte le előzőleg Skype-on.

A magyarok elleni nyomozását Miguel M. Luna különleges ügynök vezette az FBI-nál. Luna tapasztalt nyomozó, eddigi pályafutása során már rengeteg bűntényen dolgozott az emberrablásoktól kezdve a bérgyilkosságokig. Néhány nappal azután, hogy már mindegyik magyart elfogták, az FBI nyilvánosságra hozta, mivel gyanúsítják őket.

A vád szerint a Bécsben élő K. István azt tervezte, hogy illegálisan az Egyesült Államokba utazik és segítőket toboroz ahhoz, hogy Los Angelesben elraboljanak egy gazdag ékszerészt, majd fegyverrel arra kényszerítsék, hogy a széfjében tartott értéket – ötmillió dollárnyi készpénzt és ékszert – átadja nekik. K. István a munkára két Budapesten élő magyart, B. Attilát és S. Zsoltot szervezte be, a bűncselekményhez használt fegyverek megszerzését pedig egy Arizonában élő férfira, K. Lászlóra bízta.

A gyanúsítás szerint a bűncselekmény részleteit 2010 nyarán K. István Skype-on keresztül beszélte meg a bűntársaival, köztük egy olyan, Los Angelesben élő emberrel, aki az FBI együttműködő tanúja, azaz informátora volt. Az FBI szerint K. István és az informátor (akit a nyomozati anyagokban egyszer sem említenek név szerint) teljes részletességgel kitárgyalta a tervezett rablást, egyúttal az informátor segítségét kérte abban is, hogy illegálisan be tudjon utazni az Egyesült Államokba, ahonnan ki volt tiltva. Az FBI szerint K. István azt is mondta Skype-on az informátornak, hogy ha az áldozat nem engedelmeskedik, fegyvert sem lesznek restek használni, de hangtompító helyet megteszi majd egy kétliteres műanyag kólásüveg.

2010 őszén K. László a kaliforniai Barstowba utazott, és eladta a kért fegyvereket – két pisztolyt, valamint az azokhoz tartozó lőszereket – az Együttműködő Tanúnak, aki végül október 26-án találkozott a Budapestről az Egyesült Államokba utazó B. Attilával és S. Zsolttal egy fedett FBI-ügynök társaságában a repülőtéren. Onnan egy hotelszobába mentek, és négyen átbeszélték a készülő bűncselekményt. Az FBI szerint a hotelszobában B. Attila azt mondta az amerikaiaknak: ha az áldozat nem akarja majd átadni a széf kulcsait, akkor akár az ujjait is le lehet vágni, vagy a családtagjait megfenyegetni ahhoz, hogy jobb belátásra térjen. Ami ezután történt, már ismert: K. István és a többi magyar a Los Angeles-i Metropolitan börtönben kötött ki.

Miután K. Istvánt Bécsben őrizetbe vették, az osztrák Szövetségi Bűnügyi Hivatal egy évtizedekkel korábbi esetet is előásott. Az osztrák rendőrök azt állították, erős a gyanú, hogy férfi 1969. december 10-én éjszaka a Löwa élelmiszer-üzletlánc egyik, Bécs Favoriten kerületében lévő egységének kirablása közben géppisztolyával agyonlőtt két férfit. Igaz, az osztrák rendőrök gyanúját csak annyi támasztotta akkor alá, hogy már az 1969-es nyomozás során képbe került a magyar férfi, aki a kérdéses időpontban a quellenstrassei boltban dolgozott. Az osztrákok ezért DNS-mintát is vettek K. Istvántól, akit később kiadtak az Egyesült Államoknak. Az akkor 70 éves férfi ugyanabba a Los Angeles-i szövetségi börtönbe került, ahol ekkor már B. Attilát, S. Zsoltot és K. Lászlót tartották fogva.

A magyarok a börtönben jöttek rá, hogy Remington úgy irányította a Skype-beszélgetéseket, hogy úgy tűnjön, bűncselekményre, pontosabban egy Los Angeles-i ékszerész elrablására készülnek. Az így felvett beszélgetést Remington odaadta az FBI egyik nyomozójának, Lunának, akit már régről ismert. Így lényegében tálcán kínált a nyomozónak egy „bűnügyet", amit egyébként ő maga eszelt ki – legalábbis ez volt K. Istvánék verziója.

Eszerint az állítólagos emberrablásos ügy mindössze ahhoz kellett, hogy a történetben informátorként szereplő Remington egy másik, ellene folyó büntetőügyében felhasználhassa azt, a saját bőrét mentve. Merthogy Remington 2010-ben bajba került. Hamisítási ügybe keveredett, és a büntetésének csökkentéséért cserébe felajánlotta az együttműködését. Néhány hét múlva szabadlábra is került. Akárcsak a régi szép időkben, most is megúszta.

Öregfiúk

Az biztos, hogy ha valóban ilyen összeesküvés áldozatai lettek a magyarok, akkor tökéletes alanyok voltak erre. A társaság két idős tagja, K. István és K. László évtizedek óta ismerte egymást. És az FBI is őket, korábban ugyanis mindkettőjük súlyos bűncselekmény miatt ült az Egyesült Államokban. K. István 1966-ban disszidált Magyarországról. Egy rövid ideig Ausztriában élt, majd az Egyesült Államokba költözött. 1972-ben 33 éves volt, amikor egy gyilkosságba torkollott bankrablás miatt letartóztatták. A korabeli sajtótudósítások szerint két honfitársával együtt kiraboltak egy New Jersey-i bankot, a rablásban a bank takarítóját lelőtték, és 66 ezer dollárt zsákmányoltak. A vádhatóság akkor azt állította: K. István egy olyan magyar bűnbandát irányított, ami az Egyesült Államokban és Európában is követett el fegyveres rablásokat. A banda egyik tagja az akkori dokumentumok szerint K. László volt.

Az 1972-es New Jersey-i véres bankrablás miatt K. Istvánt életfogytiglani börtönre ítélték, de egy másik bankrablás miatt K. Lászlót is húsz évet kapott. K. István 1989-ben feltételesen szabadlábra került, majd – miután a hatóságok szerint megszegte a feltételes szabadlábra helyezés szabályait – a kilencvenes évek elején visszavitték a börtönbe.

Akkoriban, a rácsok mögött ismerkedett meg egy örmény származású fogvatartottal. Ő volt Stefan Martirosyan.

Amikor 2010-ben az FBI lekapcsolta a magyarokat, K. István tudta, átverték. Már a Los Angeles-i Metropolitanban ült, amikor telefonon felhívta Martirosyant és tudatta vele: tudja, hogy Remington miatt vannak a rács mögött.

Néhány hónap múlva még merészebb lépésre szánta rá magát, és levelet írt az orosz nagykövetségnek. A levélben azt állította: Martirosyan és egy másik férfi (akiről egyértelműen tudni lehetett, hogy Remington) korábban felbérelte őt, hogy egy Moszkvában élő grúz üzletembert, az olaj és gázüzletben érdekelt Kaszka Kalandarisvilit ölje meg az orosz fővárosban. A levélben azt írta, bár elvállalta a megbízást, de esze ágában sem volt megölni a férfit, erre pedig később a megbízói is rájöttek, úgyhogy "visszahívták".

K. István levele az orosz rendőrségen landolt, egy moszkvai nyomozó foglalkozott is az üggyel. Már csak azért is, mert Kalandarisvilit 2009 februárjában valóban meggyilkolták, az utcán, egy AK–47-essel, miközben éppen a kutyáját sétáltatta. A gyilkos nem K. István volt, hiszen ekkor ő már rég le lett állítva az üzletemberről. De K. István vallomása segíthetett volna a gyilkosság megfejtésében. Ennek ellenére csak az orosz nyomozó vizsgálta az esetet, a magyar férfi levelének tartalmával az FBI nem törődött. Pedig K. István a levelében azt is bizonyítani tudta, hogy valóban megfigyelte a későbbi áldozatot.

K. István és B. Attila a Los Angeles-i nyomozóknak is beszámolt Martirosyan és Remington üzleteiről. K. elmondta a nyomozóknak, hogy a két férfi 2006-ban felbérelte, hogy egy namíbiai fekete gyémántüzletet biztosítsanak neki.

B. Attila elmondta, hogy Remington Afrikában úgy viselkedett, mint egy milliárdos: Hummerrel járt, Cape Townban luxusapartmant bérelt, méregdrága éttermekben evett. A magyarokat pedig azért fizette, hogy még véletlenül se rabolhassa ki senki. B. Attila vallomásában beszélt arról is, hogy megesett, Remington rablással bízta meg egy ízben Monte-Carlóban, de ő ezt nem teljesítette. Egyszerűen csak kihasználta, hogy ingyen vakációzhat szép helyeken.

K. István is hasonlóan vallott. Mint mondta, a grúz üzletember megölését is csak azért vállalta el, hogy Moszkvában éldegélhessen a megbízói pénzén, de eszébe sem volt végre is hajtani a megbízást. Mindig kitalált valami ürügyet, hogy éppen miért nem tudta megölni az üzletembert.

Ejtett vád

Másfél évvel azután, hogy a magyarok rács mögé kerültek, történt valami szokatlan. Ejtették ellenük a vádat. Az FBI szerint azért, mert így akarták védeni az informátoruk személyazonosságát. Csakhogy ez a magyarázat sántít: K. István és társai ugyanis pontosan tudták, hogy ki juttatta őket börtönbe, ki volt az FBI informátora. Valószínűbb, hogy az FBI-nak is vállalhatatlan lett az ügy. Például azért, mert a magyarok ártatlanságát is alátámasztó egyik bizonyíték eltűnt az ügy nyomozója, Miguel M. Luna kocsijából. Akkor lopták el, amikor karácsonykor hazavitte, de arra nem igazán volt magyarázat, hogy Luna egyáltalán miért vitte azt haza és miért tárolta a csomagtartóban.

A Los Angeles-i kaland után K. István visszatért bécsi otthonába. Az 1969-es gyilkossági ügyben többé már nem gyanúsított, a DNS-vizsgálat nem igazolta az osztrák rendőrök gyanúját. A többiek is szabadlábra kerültek és visszatértek Európába.

Chase Remington később ismert hollywoodi filmproducer lett, de az IMDb adatbázisa szerint 2014-ben foglalkozott utoljára filmezéssel, a Szerelem, angolosan című film producereként. A karrierjét látványosan megtörte, amikor az LA Weekly 2014-ben leleplezte ő és producertársa sötét múltját. Abban, hogy ez így alakult, azok a magyarok is szerepet játszottak, akiket Remington a rács mögé juttatott.

Stephen Martirosyan ellen azonban 2017 őszén büntetőeljárás indult Örményországban. A vád szerint 50 millió dollárral lopta meg az örmény Armbusinessbank tulajdonosát. Aki nem más, mint régi cimborája, Vitalij Grigorianc. Martirosiant tavaly októberben őrizetbe vették, amikor Oroszországba látogatott. Egy hónappal ezelőtt egy moszkvai bíróság úgy döntött, kiadják Örményországnak, ezért ott kell majd bíróság elé állnia.

(Borítókép: Bilincsek Los Angeles legnagyobb börtönében (Twin Towers Correctional Facility). Fotó: Patrick T. Fallon/Bloomberg via Getty Images)