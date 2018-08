Trump ügyvédei félnek, hogy az elnök hamisan tanúskodna

Donald Trump ügyvédjei elutasították az elnök meghallgatásának feltételeiről szóló legújabb javaslatot. Trumpot Robert Mueller, a 2016-os elnökválasztás orosz befolyásolásának vizsgálatát vezető különleges ügyész szeretné meghallgatni.

A New York Times úgy tudja, Trumpék ellenjavaslata sokkal szűkebbre vonná a kérdések körét a Muellernél javasoltnál, de továbbra sem zárkóznak el teljesen a meghallgatástól. Az ügyvédi csapat vezetője, Rudolph Giuliani eközben ismét azt hangoztatta, hogy Muellernek most már be kell fejeznie a vizsgálatát.

Mueller

Trump embereinek orosz kapcsolatairól

kampánycsapata és a választásba történt moszkvai beavatkozás közötti esetleges együttműködésről

az igazságszolgáltatás akadályozásaként értelmezhető lépéseiről, köztük az FBI igazgatójának kirúgásáról

kérdezné az elnököt.

A NYTimes szerint Trump jogi stábja attól tart, hogy az elnök – hamis tanúskodással – bajba sodorná magát a meghallgatáson, és az alkudozással valójában ennek akarják elejét venni. Múlt héten már kerek perec el akarták utasítani az interjút, ám mivel Trump bízik benne, hogy meg tudja győzni Muellert az ártatlanságáról, további tárgyalásokra utasította az ügyvédeket.

Trumpék azt kockáztatják, hogy miután hónapok óta hitegetik, Mueller a vizsgálat lezárása rosszhiszemű késleltetésének fogja nyilvánítani a további alkudozást. Ez esetben kénytelen lenne beidézni Trumpot, és a meghallgatásra vádesküdtszék jelenlétében kerülne sor. Erre amerikai elnök esetében még sosem volt példa, Bill Clinton állt hozzá a legközelebb: őt beidézték, de végül önként ment el a meghallgatásra.

Igazságügyi források szerint Mueller minden lehetséges eszközt, így akár az idézést is alkalmazni fogja, hogy az elnök válaszoljon a kérdéseire. Trump ügyvédjei viszont a lap szerint abban bíznak, hogy Mueller végül nem meri beidézni Trumpot, mert ha nem jár sikerrel, a vizsgálat a közvélemény szemében elveszíti a hitelességét.

A bizonytalanság oka az, hogy az elnök beidézésének jogszerűségére nincs érvényes precedens. Arról, hogy köteles-e az elnök eleget tenni az idézésnek, ha a vita oda fajul, a Legfelsőbb Bíróság fog dönteni. Trump épp egy hónapja nevezte meg jelöltjét a bíróság megüresedett posztjára, a kritikusai szerint ultrakonzervatív Brett Kavanaugh jóváhagyása adott esetben Trump malmára hajthatná a vizet.