Egy indiai férfi rasszizmussal vádolja a British Airwayst, miután a családját leszállították a légitársaság egyik repülőgépéről. A családfő szerint a gép személyzetének egyik tagja rasszista megjegyzéseivel megalázta őket, írja honlapján a Sky News.

Az apa az ügyben illetékes indiai miniszternek, Suresh Prabhunak címzett levelében panaszolta el a történteket. A család július 23-án, hétfőn, szeretett volna Londonból Berlinbe utazni, amikor a felesége a felszállásra készülő gépen a karjaiba vette a síró gyermeküket.

A családfő szerint a légitársaság egyik munkatársa kiabálni kezdett a hároméves kisfiúval, amitől a gyerek megijedt, és még hangosabban sírt tovább. Erre a férfi visszatért, és azzal fenyegette meg a kicsit, hogy ha nem hallgat el, kivágja az ablakon.

A beszámoló szerint a repülő ezután visszafordult a terminálhoz, ahol a biztonsági szolgálat tagjai elvették a beszállókártyáikat, majd letessékelték őket a gépről – illetve nemcsak őket, hanem egy másik indiai családot is, amelynek tagjai mögöttük ültek, és keksszel próbálták vigasztalni a síró gyereket.

Az indiai miniszternek címzett levél szerint a légitársaság munkatársa több rasszista, az indiaiak számára sértő megjegyzést is tett (például nyavalyásnak nevezte őket). A történteket emiatt sok indiai szégyenletesnek nevezte, többen a British Airways bojkottjára szólították fel a honfitársaikat.

A British Airways szerint a családot többször is kérték (hiába), hogy ültessék a gyermeket a helyére, majd kössék be az övét, különben a gép nem tud felszállni, nem tettek eleget a kérésnek. A légitársaság szóvivője szerint a biztonsági előírás mindenkire vonatkozik, a felszálláshoz minden utasnak be kell csatolnia az övét.