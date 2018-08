Hiába a fogyás és hajbeültetés, elkapták a mexikói drogbárót

'El Betito' -nak több gyilkossághoz is köze lehet, emellett azzal is vádolják a rendőrök, hogy ő vezetett egy mexikói drogbandát, a Tepito Uniont. Most annak ellenére sikerült elfogniuk a rendőröknek, hogy a férfi, valódi nevén Roberto Moyado Esparza, időközben külseje jelentősen megváltozott.

A most 37 éves El Betito gyomorgyűrűt alkalmazott, ennek köszönhetően 30 kilót fogyott, emellett hiányzó haját is sikerült pótolnia hajbeültetéssel. Amikor a rendőrök elfogták, 10 ezer dollár volt nála, emellett fegyverek és drog is. Testvérét, aki bujtatta őt, szintén őrizetbe vették.