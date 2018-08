Pucéran tüntetett a norvég zöld politikus

Megunta a hétvégi háza előtt elhaladó turistahajók áradatát Svein Ingvald Opdal. A 71 éves zöldpárti politikus ezért pont azt a megoldást választotta, amit a szentendrei szomszéd a művészeti magasles láttán: meztelenül állt ki az udvarára, amikor elhaladt az öbölben a 11 ezer turistát szállító hajó – írta a Daily Mail.

Ez már vasárnap történt, mivel Opdalnak ekkorra fogyott el a türelme, miután az előző öt napban számos hajó jött ezernyi turistával az Olden körüli fjordokhoz.

Más kérdés, hogy Olden ismert turistaközpont fjordjait és gleccsereit korábban is rengeteg turista látogatta meg, nem mostanában indultak meg a turisták, ami árnyalja Opdal tökös tiltakozásának indokoltságát.

Igaz, ő is csak hirtelen ötletből fakadt viccnek tartotta a pucér tüntetést, amit azért az Instagramon is posztolt, így az őt elölről megpillantó 11 ezer turista mellett instagramjának 475 követője meg a sajtó révén még tízezrek lássák hátulról is.