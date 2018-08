Mint minden újdonsült házaspár, a Michigan állambeli Kelly és Jason Cochran is tettek esküvői fogadalmat. A megszokott „míg a halál el nem választ” és „egészségben, betegségben” pontokat egy igencsak bizarr bekezdéssel is megtoldották:

ha bármelyikük is félrelép, a szeretőt közösen megölik.

Ezt letudván több mint egy évtizedig éltek békében és szeretetben az Iron River nevezetű kisvároskában. Egyszerű életet éltek: dolgoztak, néha pedig grillpartit szerveztek a barátaiknak.

Így ment ez egészen 2014-ig.

Ebben az évben ugyanis az akkor 37 éves Jasonnek egészségügyi problémái lettek, a házasságuk kezdett megromlani. Kelly pedig a munkáján keresztül megismerkedett egy helyi vállalkozóval, Chris Regannel. Nem telt sok időbe, szeretők lettek. A férfi végül munkát kapott egy másik államban, ezért elkezdte tervezni a költözését.

Számításait keresztülhúzta Jason Cochran, aki rájött felesége félrelépésére. Villámcsapásként hasított bele az esküvői egyezségük emléke, amire aztán kegyesen emlékeztette Kellyt is. Mivel az ígéret szép szó, a házaspár összedugta a fejét, hogy kifundáljon egy ördögi tervet a szerető végleges kiiktatására.

2014. október 14-én Kelly átcsábította magához Regant azzal a mondattal, hogy férje nem lesz otthon, közben vacsorát és szexet ígért neki. Az este folyamán a férj mintegy véletlenül mégis hazaérkezett, és miután kellően eljátszotta a meglepődött és felszarvazott férj szerepét, egy vadászpuskával fejbe lőtte a szeretőt. De még ez sem volt elég a Cochran házaspárnak: a férfi testét egy elektromos kézifűrésszel apró darabokra szelték fel, a testrészeket pedig szemeteszsákokban szórták szét a közeli erdőben. A férfi kocsiját elfurikázták egy buszpálya melletti parkolóba, és otthagyták.

A feleség, Kelly

Regan a beígért vacsorát végül nem kapta meg, de őt magát pár nappal később feltálalták.

Cochranék ugyanis újabb grillpartira invitálták meg közeli barátaikat, és egy egészen különleges menüt állítottak össze: a hús íze a vendégek szerint nem hasonlított sem csirkére, sem pedig disznóra. Nem csoda, az ugyanis Chris Regané volt, akiből hagytak egy kicsit a spájzban.

A szerető, Chris Regan

Nem sokkal később a rendőrség megtalálta az eltűntként kezelt férfi kocsiját, abban pedig egy cetlit: az útvonal volt rajta Cochranék házához. Bár átkutatták a házaspár otthonát, semmilyen használható nyomot nem találtak. Kelly közben azt bevallotta, hogy szeretők voltak a férfival, de azt is mondta, férje ezt egyáltalán nem bánta, mert nyitott kapcsolatban éltek. Mivel más bizonyítékot a rendőrök nem találtak, nem emeltek vádat ellenük. A házaspár végül elköltözött Indiana államba.

Kelly duplázott

2016-öt írunk, de a múlt még az új helyen sem hagyta őket nyugodni. Kelly egyre inkább haragudott a férjére azért, mert az megölte a szeretőjét, ezért aztán – már szólóban – előállt egy újabb tervvel.

Az év februárjában kihívta a mentőket a házhoz, akiknek azt mondta, a férje depressziós, ezért belőtte magát heroinnal, alig lélegzik, folyamatosan hány és izzad. A rendőrségnek azonban bűzlött a dolog, a boncolás pedig megerősítette a gyanút:

Kelly saját férjét lőtte túl heroinnal, de mivel túl lassúnak találta a haldoklást, ezért közben inkább megfojtotta.

Teljes kilenc hónapig játszotta a gyászoló özvegyet, mire végre gyilkosság miatt vádat emeltek ellene. Bár megpróbált elmenekülni, végül Kentuckyban elkapták, de még az őrizetben sem nyugodott: szemüvegét fegyverként használta cellatársai ellen.

A nő végül mindent bevallott. Azt mondta, azért végzett a férjével, mert az a szeretője megölésével

elvette az egyetlen jó dolgot az életemből. Kiegyenlítettem a számlát.

Ezután elvezette a rendőrséget az erdőbe, ahol elrejtették Regan testrészeit. Megtalálták néhány csontját, valamint a fejét a golyó ütötte lyukkal. A helyszínen bevallotta: élvezte az euforikus érzést, amit szeretője testének felszabdalása nyújtott neki.

A férj, Jason Cochran

Kelly ellen Indiana államban férje meggyilkolása miatt emeltek vádat, Michiganben pedig azért, mert asszisztált a szeretője megölésében, amiért életfogytiglant kapott. Beszélt arról is, hogy csonkították meg a férfit:

Amikor Jason feldarabolta őt, a sajátjában tartotta Regan kezét, és azt mondta: „ez az utolsó alkalom, hogy integet neked”, majd búcsúzóul meglengette a kezet.

Ez év áprilisában a férje meggyilkolása miatt Kelly végül 65 évet kapott. Azóta szárnyra kapott a hír, és maga Kelly is utalgatott rá: még kilenc férfi meggyilkolásában is bűnös lehet országszerte, ami Amerika legnagyobb női sorozatgyilkosává teheti. Erről dokumentumfilm is készült Dead North (Halott észak) címmel.

Források: Mirror, Daily Beast