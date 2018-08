Megtörten nyilatkozott családja eltűnéséről, most őt vádolják a gyilkosságokkal

A hét elején eltűnt egy harmadik gyerekét váró nő és két kislánya egy coloradói kisvárosban. Az eltűnésnek indult ügyből napok alatt gyilkossági nyomozás lett, a gyanúsított pedig a nő férje, a gyerekek apja. A férfi az elején a helyi tévének adott tévéinterjúban még családja biztonságos hazatéréséért könyörgött, és úgy tűnik, hogy az őt vigasztaló barátokat is megvezette.

Rögtön voltak gyanús jelek

A most 33 éves Chris Watts 2012-ben költözött feleségével, Shanann Watts-cal a coloradói Frederickbe. A szomszédok csendes, jókedélyű párnak ismerték őket, és úgy látták, nagyon szerették két kislányukat, a 4 éves Bellát, és a 3 éves Celestét. A nő harmadik gyereküket várta, 15 hetes terhes volt, amikor hétfőn jelentették az eltűnését a rendőrségnek.

A helyi lapok szerint a nő Arizonában járt egy munkaúton, onnan hétfő hajnalban érkezett vissza. Egy barátja rakta ki autóval a házuknál. A barátok és szomszédok akkor kezdtek aggódni, amikor nem jelent meg egy előre egyeztetett időpontban az orvosnál. A rendőrséget a 34 éves nő egyik közeli barátja értesítette, mert mobilon sem tudta elérni, amikor pedig bekopogott a házba, nem jött válasz. Chris Watts pedig azt állította, hogy utoljára hajnalban látta a feleségét, amikor elindult dolgozni, hazatérve pedig már senkit sem talált a házukban. Azt mondta, hogy már akkor aggódni kezdett, amikor a nő nem válaszolt az sms-eire, és a hívásaira.

Shanann Watts

A rendőrök még hétfőn délután kivonultak a házhoz, ahol megállapították, hogy a nő és a két kislány valóban eltűnt. Voltak gyanús körülmények is: a nő telefonja, a kulcsai, a tárcája, a gyerekülések és a gyerekek orvossága is ott maradt a házban. Miután továbbra sem volt semmi nyom, kedden már a Coloradói Nyomozó Iroda (CBI) és az FBI is vizsgálni kezdte az ügyet.

Őrizetbe vették a férfit

Chris Watts még aznap interjút adott egy helyi tévének. Azt állította, hogy a feleségével volt egy érzelmes beszélgetésük, mielőtt utoljára látta a nőt. „Aztán eltűnt ő is, a gyerekek is. Senki sem volt itt" – mondta. Azt mondta, hogy a családja jelenti az életét, és nagyon reménykedik, hogy felesége és a két kislányuk épségben előkerülnek. „Shanann, Bella, Celeste: ha halljátok ezt, gyertek haza" – mondta. Utána azt kérte, ha valaki elrabolta volna a családját, engedje szabadon őket.

Chris Watts

Azt mondta, hogy borzasztó volt az éjszakája a szokatlanul csendes házban. „Felkapcsoltam minden villanyt a házban. Azt reméltem, hogy egyszer csak odarohannak hozzám a gyerekek, de ez nem történt meg" – mondta.

A rendőrség szerdán plakátolta ki az eltűnt nő és a gyerekek képét a környéken, abban reménykedve, hogy szemtanúk láthatták őket valahol. Aztán viszont órákon belül változott a helyzet: bejelentették, hogy őrizetbe vettek egy embert az ügyben, akiről kiderült, hogy a nő férje, az egy nappal korábban még a tévében megtörten nyilatkozó Chris Watts. Ezt hivatalosan még nem erősítették meg, de a helyi média, több rendőrségi forrás és a nő családtagjai szerint a férfi elismerte, hogy megölte a nőt és két kislányukat is.

„Találtunk egy holttestet, amiről szinte biztosan azt gondoljuk, hogy Shanann Watts-é" – jelentette be az eltűnés után három nappal, csütörtökön John Camper, a CBI igazgatója. Hozzátette, hogy azt is tudják, nagy valószínűséggel hol lehet a gyerekek holtteste. A nő holttestét állítólag az Anadarko Petroleum nevű olajvállalathoz köthető területen találták meg. A Denver Post szerint ennél a cégnél dolgozott Chris Watts, míg a szerdai őrizetbe vétele után ki nem rúgták.

Az ABC News szerint azóta a közelben megtalálták a két kislány feltételezett holttestét is. Rendőrségi források szerint a gyerekeket szinte teljesen teli olaj- és gáztartályokban rejtették el. A nyomozók azt feltételezik, hogy a férfi így próbálta eltüntetni a nyomokat. A CBS szerint Chris Watts végül maga vezette el a rendőröket a holttestekhez, de ezt sem erősítették meg egyelőre.

Nem értik, miért tehette

A férfi ellen hétfőn emelhetnek vádat. A rendőrségi források szerint a férfi az otthonukban végezhetett a nővel és a két kislánnyal, de egyelőre még sok a kérdőjel az ügyben, az indítékról sem tudni semmit. „Csak tudni akarom, miért" – írta ki a nő testvére a Facebookra.

Shanann Watts Facebook-oldalán látszólag egy boldog család képe rajzolódott ki, írja a Fox News. „Nem tudom elképzelni az életem nélkülük!" – írta a meggyilkolt nő korábban egy olyan képhez, amin a férjével, és két kislányukkal látható együtt. A szomszédok is azt mondták, hogy normális, átlagos családnak tűntek. „Nem láttam semmi negatívat a kapcsolatukban" – mondta egyikük. Egy másik szomszéd szerint a férfi nagyon figyelmes volt a gyerekekkel, viszont ő már Chris Watts őrizetbe vétele előtt is gyanúsnak találta a tévéinterjúját.

A Denver Post szerint van egy olyan szál is, hogy a család nem tudta fizetni a lakáshitelét, habár nem tudni, ennek köze van-e az ügyhöz. Viszont ehhez kapcsolódik, hogy a férfi barátoknak már hétfőn arról beszélt, hogy árulni fogja a házat, mert ezt beszélték meg a feleségével.

Leginkább a házaspárnak azok a barátai döbbentek meg, akik az eltűnésnek induló ügy első napjaiban próbálták támogatni a férfit. Nicholas és Amanda Thayer elborzadva beszéltek a Denver7-nek arról, hogy engedték, hogy Chris Watts náluk maradjon, és bocsánatot kértek, amiért kiálltak mellette. Annyit tettek még hozzá, hogy Shanann a gyilkosság előtti héten azon aggódott, hogy a férje megcsalhatta.

(Borítókép: A család háza előtt. Fotó: RJ Sangosti/The Denver Post via Getty Images)