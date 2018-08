Több száz embert meghalt az árvíz miatt Indiában

Legalább 324 ember életét vesztette a dél-indiai Kerala tartományban történt árvíz miatt, írja a BBC a helyi tartományi vezetőre hivatkozva. A heves esőzések miatt kialakult árvíz miatt 200 ezer ember maradt fedél nélkül. A legtöbb halálos áldozatot az eső miatti földcsuszamlások okozták.

Az árvíz miatt lezárták a helyi repteret, és több száz katonai egységet, helikoptert és mentőcsónakokat küldtek a katasztrófa súlytotta övezetbe. Pinarayi Vijayan tartományi vezető szerint minden gát átszakadt, a vízerőművek elmerültek, és az ezeket működtető gépezetek is súlyosan megrongálódtak. Hozzátette, hogy a katasztrófa elkerülésében az sem segített, hogy a szomszédos Tamil Nadu tartomány gátján nem kezdték átengedni a vízet, amiért a helyi vezetőket hibáztatja.

Kerala tartományon keresztül 41 folyó ömlik az Arab-tengerbe, és ehhez hasonló állapotokra 100 éve nem volt példa. Hivatalos adatok szerint jelenleg 223 ezer embert kénytelenek elszállásolni mindössze 1500 segélytáborban. Ráadásul az áradás veszélyezteti a helyi tea-, gumi-, kávé- és fűszeripart is. A turisták körében is népszerű tartomány minden iskoláját bezárták, bizonyos helyeken pedig a turistákat is kitiltották biztonsági okokból.

Az indiai belügyminisztérium közlése szerint az júniusi monszunidőszak kezdete óta 930-an haltak meg az országban.