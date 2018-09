Sok utas lett rosszul az Emirates Airline New York-i járatán

Karanténba került az Emirates Dubaiból New Yorkba tartó gépe a New York-i John F. Kennedy repülőtéren, miután az utasok közül legalább 100-an rosszul lettek az 500 utasból, írja a az nbcnewyork.com repülőtéri információk alapján. Más amerikai portálok több tucatról írnak, a légitársaság pedig csak annyit, hogy legalább tíz.

Jelenleg speciális orvosi egységek és rendőrök vizsgálják a helyzetet, a repülő mellett tucatnyi mentő-, és rendőrautó áll.

A gép helyi idő szerint szerda reggel 9 körül landolt a reptéren, ahol az orvosi egységek és a rendőrség már várta a gépet. A polgármesteri hivatal megerősítette a karantén tényét.

Egy utas képeket posztol a repülőről, azt írja, azt mondták nekik, több utas rosszul lett a gépen, és várniuk kell, de ő maga a környezetében nem látott beteg embereket. De hozzátette, a gép kétszintes. Legutóbbi képén az látszik, hogy a személyzet elhagyta a gépet:

Közben az utasokat megkérték, töltsék ki a járványügyi hivatal űrlapját. Egy utas arról nyilatkozott, hogy ő már az indulásnál kért maszkot a személyzettől, mert láthatóan többen köhögtek, betegek voltak, de azt mondták, nincs ilyen a gépen.

Egyelőre a személyzet hét tagját és öt utast vittek kórházba.

Frissítés: a gépet időközben elkezdték elhagyni az utasok, a lépcsőnél Laryy Coben posztja alapján lázmérést végeznek mindenkin:

Deplaning and having temperature taken pic.twitter.com/MVxWqJPLTe