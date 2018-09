Önkormányzati ügyfélirodánál robbantottak Szomáliában

Autóba rejtett pokolgép robbant hétfőn a szomáliai fővárosban, Mogadishuban egy körzeti önkormányzat székhelyénél, egyes értesülések szerint öten, mások szerint heten meghaltak - közölte a rendőrségre hivatkozva az MTI. Három rendőr és két civil vesztette életét Hodan körzetben.

BREAKING: Massive bomb completely destroys #Mogadishu’s Hodan district HQ. At least 7 people so far confirmed dead.

It comes a week after a similar car bomb destroyed the city's Hawlwadag district HQ. #AlShabaab claimed responsibility. #Somalia pic.twitter.com/lMaOrI4y3k