Kell-e félni Orbántól Szlovákiában?

Nem kell attól tartani, hogy Orbán populista népvezér lesz Európában, inkább a keresztény hagyományok visszatérését támogató erők élére állhat – véli Világi Oszkár üzletember, a leggazdagabb szlovákiai magyar, a MOL igazgatósági tagja.

Világit, aki a szlovák Slovnaft vezérigazgatója és a dunaszerdahelyi DAC fociklub tulajdonosa is, a Denník N napilap ültette egy asztal mögé hétfő este Pozsonyban a Fidesszel szemben általában kritikus, Bugár Béla-féle Most-Híd fiatal képviselőjével, Cséfalvay Katalinnal, aki jelenleg a szlovák parlament külügyi bizottságának elnöke és Rastislav Káčer volt budapesti szlovák nagykövettel.

A Kell-e félni Orbántól? címet viselő beszélgetés főszereplője Világi volt, aki közismerten jó kapcsolatban áll Orbánnal. A moderátor Mirek Tóda külpolitikai újságíró kérdésére, tegeződnek-e a magyar kormányfővel, Világi elmondta, igen, tegeződnek, 1990 óta ismerik egymást, a Liberális Internacionálén keresztül ismerkedtek meg. Világi ezután gyorsan leszögezte, nem tekinti magát Orbán Viktor emberének, ő csak teszi a dolgát, attól függetlenül, ki van hatalmon. Orbánt viszont nem látja populistának, sokkal inkább a keresztény értékek védelmezőjének. A sajtószabadság magyarországi helyzete kapcsán Világi teljes nyugalmának adott hangot. „A különböző médiatulajdonosoknak megvan a maguk véleménye a társadalmi történésekről, ezt az újságírók megírják, és így alakul ki a kép, hogy Magyarországon túlsúlyban van a kormánypárti sajtó” – mondta az üzletember, hozzátéve, az ellenzéki sajtónak még mindig nagy ereje van. A Népszabadság bezárása kapcsán annyit mondott, a tulajdonosnak „nem sikerült fenntartania”, így aztán az újságírók elmentek.

Magyarországon nem Orbán függ az oligarcháktól, hanem az oligarchák függnek tőle – így írta le Rastislav Káčer volt budapesti szlovák nagykövet az orbáni rezsim egyik jellegzetességét. Káčer szerint – aki 2013 és 2018 között tartózkodott Magyarországon – Orbán rendszerének nemcsak a hatalomtechnikai módszerei erőteljesek, hanem a mentálisak is: úgy véli, a kormánypárti politikusok által gerjesztett Trianon-trauma térnyerése hónapról hónapra érzékelhető, és erős az antiszemitizmus is. Káčer szerint a mai magyarországi közmédia már jócskán lekörözte a kilencvenes évek szlovákiai, Mečiar-féle propagandagépezetét is – márpedig a mečiari maffiaállam a térség legsötétebb rezsimei közé tartozott. Káčer azt is elmondta, szerinte az orbáni víziók konfliktusba taszíthatják a régiót. Hozzátette, budapesti tartózkodása idején a magyar–orosz viszony alakulása lepte meg a legjobban. Orbánt az EU leginkább oroszbarát vezetőjének nevezte, akinek sikerült ebben a kérdésben a maga oldalára állítani a magyarokat – holott Magyarországon semmiféle racionális alapja nem szabadna hogy legyen az oroszbarátságnak.

Világi sokkal optimistábban látja a magyarországi helyzetet: szerinte például a bűnözés gyakorlatilag a 2010 előtti szint felére csökkent, a roma kérdés pedig gyakorlatilag nem létezik, az emberek nem beszélnek róla.

Az Európai Néppárt nem fogja izolálni a Fideszt – ezt már Cséfalvay Katalin mondta, aki szerint az EPP attól tart, Orbán elszigetelése az európai populizmust erősíthetné. Így aztán, bár a Hídnak sok minden nem tetszik Orbán politikáján, az Európai Parlamentben ülő képviselőjük nem fogja megszavazni a Sargentini-jelentést.

Arról, hogy az Orbán-kormány nem kifejezetten transzparens módon juttat támogatásokat a határon túli magyaroknak, Cséfalvay azt mondta, erre már figyelmeztették budapesti kollégáikat, akik érdemi válasz helyett megsértődtek. Cséfalvay aggályosnak nevezte például azt a Magyar 7 című hetilapot is, amelyre idén másfél millió eurós támogatást juttatott a magyar kormány – mindeközben a lap tartalma kimerül a migránsokról szóló hírekben és a Híd minisztereinek befeketítésében, vélte Cséfalvay.

A beszélgetés egyik érdekes momentuma volt, amikor a moderátor rákérdezett Világi Oszkár szerepére a hírhedt Gorilla-iratokban – ez volt a szlovák belpolitika egyik legnagyobb korrupciós ügye az elmúlt tíz évben, s Világit a máig kétes hitelességű, kiszivárgott titkosszolgálati aktákban több helyen említették, mint a privatizációs ügyletek egyik résztvevőjét. Világi határozottan kikérte magának, hogy összefüggésbe hozzák őt a Gorillával, és megkérdőjelezte a moderátor szakmaiságát. Az egyik közönségkérdésre, amely azt firtatta, párhuzamot lehet-e vonni a Fidesz és a szlovák újnáci párt, a Marian Kotleba-féle, szintén bőszen migránsozó és sorosozó Mi Szlovákiánk Néppárt között, Világi azt válaszolta, a két társaság összehasonlíthatatlan, Orbán Európa-párti politikus, aki jobb Európát akar.