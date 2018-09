Leomlott a sziklafal Zakinthosz népszerű strandján

Heten megsérültek, amikor leomlott egy sziklafal egy része a görög Zakinthosz sziget népszerű Navagio strandján. A Reuters a helyi hatóságokra hivatkozva azt írta, hogy senki sincs életveszélyben.

Egy cseh nőt kórházba kellett szállítani hátsérülésekkel. Hat másik ember, köztük két gyerek kisebb sérüléseket szenvedett. Nem tudnak eltűntekről, de elővigyázatosságból repülővel és hajókkal is átvizsgálják a környéket.

Turisták által készített videókon is látható volt, ahogy elkezdett leomlani a fal, sokan pedig futni kezdtek a másik irányba. Szemtanúk szerint az omlás miatt megindult hullámok több kisebb csónakot is felborítottak.

Cliff collapse and subsequent 'tsunami' hit tourists at Navagio, Zakynthos, Greece today, Sept 13! Report: Leonidas Malioufas / Cyclone of Rhodes pic.twitter.com/zXNHvFWxCy