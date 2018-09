Rakétaleszerelésről állapodott meg a két Korea

Komoly eredmény született Észak- és Dél-Korea csúcstalálkozóján: Kim Dzsongun aláírta a megállapodást, amelyben a zárt rezsimben élő kommunista diktatúrája lemond a rakétatesztekről és bezárja az egyik legnagyobb rakétabázisát, ahonnan – a többnyire Japán felé kilőtt – rakétákat útnak indította.

A dél-koreai elnök szerint nagy lépést tettek ahhoz, hogy a félszigetet mentesítsék az atomfegyverektől. Mun Dzseinhez hasonlóan Kim Dzsongun is komoly lépésnek nevezte a megállapodást – írta a BBC.

Az észak-koreai vezető arra is ígéretet tett, hogy végleg bezárja a jongbjoni atomerőművet is, ha az Egyesült Államok is tesz gesztusokat az ország felé.

Felmerült, hogy a két ország közösen pályázná meg a 2032-es nyári olimpiai játékokat, és Kim Dzsongun hamarosan Szöulba látogathat.

A koreaközi tárgyalások azután vettek új lendületet, hogy a két ország vezetője áprilisban találkozott az észak és dél között húzódó demilitarizált övezetben, majd az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump tárgyalt Szingapúrban Kim Dzsongunnal.

Borítókép: A díszkísérettel érkező Mun Dzse In dél-koreai elnöknek integetnek észak-koreai nők egy erkélyről Phenjanban 2018. szeptember 18-án. MTI/EPA/Phenjani sajtóiroda/pool