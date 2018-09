42-en meghaltak, amikor elsüllyedt egy komp Tanzániában

Legalább 42-en meghaltak, amikor csütörtökön elsüllyedt egy komp Tanzániában a Viktória-tónál. Egy helyi hatósági forrás szerint az áldozatok száma a 200-at is elérheti - írja a Reuters.

A túlélők utáni keresést péntek hajnalig fogják folytatni. Becslések szerint az MV Nyerere fedélzetén több mint 300 ember utazott, és pár méterre Ukerewe partjaitól süllyedt el. A pontos utasok számát azért is nehéz megmondani, mert a jegykezelő is a halottak között van, és a kezelőgép eltűnt.

At least 40 dead as ferry built to carry 100 capsizes 'with 400 passengers on board' in Tanzania https://t.co/MSx9YVw5Nx pic.twitter.com/Lv96TZUaTF