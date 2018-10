157 évet kapott egy orvos, mert már dílernek tűnt

157 év börtönre ítéltek egy orvost az Egyesült Államokban, mert mértéktelenül írt fel olyan opiáttartalmú gyógyszereket, amelyek súlyos kábítószer-függőséget váltanak ki – írta az MTI.

A több mint másfél évszázados büntetésre ítélt Barry Schultz floridai orvost a CBS televízió 60 perc című vasárnap esti heti műsora mutatta be, abban a riportjában, amelyet az Egyesült Államokban pusztító kábítószerek és gyógyszerek okozta válságról sugárzott.

Schultzot még júliusban ítélték el, ám most adott először interjút. Az orvos bűnbaknak nevezte magát, visszautasította, hogy az ügyész gyilkosnak nevezte őt, és azt állította, hogy több száz orvoskollégája szintén korlátozás nélkül ír fel opiáttartalmú, kábító hatású fájdalomcsillapítókat.

A riport szerint Schultz egyik úttörője volt a fájdalmak enyhítését ígérő, úgynevezett fájdalomcsillapító klinikák munkatársainak. Ezek a klinikák a 2000-es évek elején szaporodtak el Floridában, és akkortól kezdve e déli államot orvosok, kábítószer-kereskedők, és gyógyszerektől függővé vált szenvedélybetegek lepték el. Dave Aronberg floridai ügyész – akinek a hivatala Schultz ellen lefolytatta a pert – a CBS riporterének úgy fogalmazott:

Oakland Park városban például egyetlen sugárúton 131 ilyen klinika volt. Ezeknek az intézményeknek a működését nagyon lazán szabályozták, és a páciensek készpénzért, orvosi faggatódzás nélkül vásárolhattak opiáttartalmú fájdalomcsillapítókat. Mivel ezek a gyógyszerek receptkötelesek, a vényeket is minden további nélkül kiállították a klinikák orvosai. „Az emberek rohantak Floridába, mert itt nem ugyanaz a szigorú szabályzat és ellenőrzés volt érvényben, mint az Egyesült Államok többi államában. Mi tápláltuk az egész nemzet kábítószer-függőségét” – mondta Dave Aronberg.

Though there is no scientific evidence to support the claim, Dr. Barry Schultz maintains some people need a dose of up to 60 oxycodone a day. pic.twitter.com/AELm17i5g3