Las Vegas-i mészárlás: túlélők és egy magyar orvos emlékeztek

2017. október elsején egy ámokfutó tüzet nyitott egy Las Vegas-i koncerten az ott jelenlévő több ezer emberre. Ötvennyolcan meghaltak, több mint nyolcszázan megsebesültek a tömegmészárlásban. A számtalan túlélő és áldozatok hozzátartozói, akik soha nem szabadulnak ennek a napnak az emlékétől 1 évvel később a Sunrise kórházban emlékeztek a tragédiára.



Ebben a kórházban azon az éjszakán az egyik ügyeletes orvos egy magyar férfi volt, Varsányi György. Az aneszteziológus Magyarországon szerzett diplomát, de már évek óta az Egyesült Államokban él, mielőtt Las Vegasba költözött volna, Detroitban, New Yorkban lakott. A megemlékezésen természetesen ő is részt vett.

Az évforduló alkalmából a helyszínre utazott az RTL Klub Fókusz Plusz műsorának stábja is. Nemcsak a magyar származású orvos, hanem túlélők is meséltek nekik, a film szombat este került adásba, és online is megtekinthető. Varsányi doktor többek között arról beszélt, mi történt azon az éjszakán. A szavaiból kiderül, először nem is tudták, mekkora a baj: