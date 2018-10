Bezárt a világ legnagyobb halpiaca, a japán Cukidzsi

Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin, amely helyett napokon belül egy közeli mesterséges szigeten nyílik új, ultramodern halpiac.

A 83 éve alapított és évente turisták tízezreit vonzó halpiacot részben azért zárják be, mert elavult csarnokai és higiéniai viszonyai nem felelnek meg a mai követelményeknek, részben pedig a 2020-as olimpiai beruházások áldozatául esik a terület. Először közel húsz éve merült fel, hogy átköltöztetik az akkor is elavultnak hitt, de páratlan varázzsal rendelkező piacot, de a folyamatos csúszások miatt 2016-ra kitolták a költözést, amikor is az akkor frissen megválasztott polgármester, Koike Juriko eltolta a költözést arra hivatkozva, hogy a az egykori gázgyár talajvízének szennyezettsége bőven meghaladta a megengedett értéket.

A piacon naponta 1600 tonna hal és egyéb tenger gyümölcse cserélt gazdát, valamint közel 1000 tonna zöldség, és gyümölcs. A szombaton tartott utolsó árverésen 4,3 millió jenért (10,7 millió forint) kelt el a legdrágább tétel, egy 162 kilós tonhal.





A régi halpiac helyett a szomszédos Tojoszu városnegyedben 5 milliárd dollárért épült vadonatúj halpiac, amely október 11-én, csütörtökön kezdi meg működését. A Cukidzsiról 900 kereskedőnek kell átköltöznie, egy felmérés szerint 80 százalékuk ellenezte a piac áthelyezését, amit azzal magyaráznak, hogy egyes pletykák szerint az olimpiai beruházás halaszthatatlansága miatt eltussolták a legutóbbi vizsgálatok eredményét, és egyáltalán nem számít biztonságosnak az új helyszín. Ezt a helyi lakosok is osztják, ugyanis egy felmérés szerint a megkérdezettek 40 százaléka szerint továbbra is szennyezett a talajvíz Tojoszuban.

A halpiac fő látványossága a hajnali órákban zajló tonhal aukció volt, amire már órákkal a kezdés előtt, akár éjfél körül is elkezdtek gyülekezni a turisták, ha biztosan be akartak jutni. A program egy nettó 20 perces séta volt, aminek döntő része azzal telt, hogy a csoportvezető megpróbálta elkerülni, hogy a rohanásban lévő kereskedők elgázolják a turistákat, majd az aukcióra beérve pár percig lehetett hallgatni, nézni és dokumentálni a szeánszot. A piac területén több tábla is figyelmeztette a turistákat, hogy még az alapból lezárt részen kívül se nagyon tartózkodjanak 10 óráig, amikor leül az éttermek és viszonteladók rohama, és nem akadályoznak senkit, illetve nem okoznak balesetet.

A tojoszui halpiacon üvegfal mögül fognak zajlani az árverések, egy külön e célra épült kilátóról nézhetik meg az érdeklődők a halárveréseket.





