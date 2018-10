Egy halálos kutyatámadás miatt szigorítanák Bécsben a kutyatartás szabályait

Bár már eddig is a bécsi állattartási rendelet volt a legszigorúbb Ausztriában, egy tragikus baleset után Bécs most még tovább szigorítja a kutyatartási szabályait, írja közleményében Bécs Város Külképviseleti Irodája. A veszélyes kutyák listáján szereplő állatoknál például kötelező lesz a szájkosár használata, gazdáiknak pedig nehezebb lesz a kutyajogsi megszerzése és rájuk is érvényes lesz a közlekedésben hatályos 0,5 ezrelékes alkohol határérték, írják.

A közlemény szerint minimum 100 és 1.000 euró közötti bírságot kell fizetnie annak, aki megszegi a szabályokat.

Szeptember elején tragikus baleset történt Bécs egyik parkjában: egy rottweiler rátámadt egy 17 hónapos kisfiúra, aki olyan súlyos koponyasérüléseket szenvedett, hogy több hetes küzdelem után a kórházban meghalt. Alig egy hónappal később egy eddigieknél is szigorúbb rendelettervvel álltak elő, erről Ulli Sima, Bécs környezetvédelmi tanácsnoka tartott sajtótájékoztatót.

A tanácsnok elmondta, a veszélyes kutyák listáján feltüntetett kutyáknál mostantól kötelező lesz a szájkosár és a póráz használata. Csakis a kutyasétáltatásra kijelölt területeken lehet mellőzni a pórázt, a szájkosarat pedig csak a kerítéssel körülhatárolt kutyafuttatókban szabad majd levenni. Aki a szabályokat megszegi, 200 eurós büntetést kaphat, plusz kötelezik egy hat órás tréningen való részvételre is, melyet egy hivatalos kutyakiképzőnél kell elvégezni, amennyiben a szájkosarat nem adja rá az állatra, ahol kell. Azoknak, akik a kötelező pórázhasználatot nem tartják be, 100 eurós bírságot kell majd fizetniük.

Mivel a rottweiler gazdája erősen ittas állapotban volt a támadás pillanatában, ezért a rendelettervezet egyik pontja erre is kitér: a veszélyes kutyák listáján szereplő kutyák gazdáira is kiterjesztik a kutyasétáltatás idejére a közlekedésben hatályos 0,5 ezrelékes alkohol határértéket. Aki megszegi, minimum 1.000 eurós bírságot fizethet.

Az új szabályok még idén életbe léphetnek, a bécsi közgyűlés 2018. október 25-én szavaz róluk.