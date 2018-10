A párizsi terrortámadás áldozatának hazudta magát, két évet kapott

Csalás és hamis tanúzás vádjával hat hónap letöltendő és másfél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte egy párizsi bíróság kedden azt a fiatal nőt, aki a 2015. novemberi párizsi terrortámadások egyik sebesült áldozatának adta ki magát, írja az MTI.

A 33 éves Alexandra Damient azért állították bíróság elé, mert

20 ezer eurót csalt ki a terrortámadások és egyéb bűncselekmények áldozatait megsegítő alapból, és félrevezette a terrorcselekmények francia áldozatainak szövetségét is, akiktől egy normandiai szállodai nyaralást kapott.

Alexandra Damien törzsvendég volt a párizsi Le Carillon nevű bárban, ahol 2015. november 13-án kilenc embert öltek meg dzsihadista támadók. A nő aznap este is oda készült, de végül megváltoztatta a programját, és nem volt a bárban a támadás pillanatában.

A tárgyaláson azzal védekezett, hogy a merénylet után bűntudat hatalmasodott el rajta, és az érzés, hogy akár ott is lehetett volna, átváltozott a meggyőződéssé, hogy valójában ott is volt. A közösségi médiában fényképeket tett ki egy sebhelyről, amelyről azt állította, hogy egy kalasnyikovból leadott lövés okozta. A hatóságoknál jelentkezett a terrortámadás egyik sebesültjeként, amivel azt akarta elérni, hogy jogosulttá váljon állami kártérítésre. Majd felkereste az áldozatok hozzátartozóinak Life for Paris nevű egyesületét is. A hatóságokban azonban gyanút keltett, hogy történetét hézagosan, nem teljesen összefüggően adta elő, ezért nyomozás indult az ügyében.

A nő sírva ismerte be tettét a bíróság előtt, és bocsánatot kért.

Alexandra #Damien, fausse victime du 13-Novembre, condamnée à six mois ferme https://t.co/tVP20yNEhS pic.twitter.com/KOdJeVmEss — Le Point (@LePoint) October 16, 2018