Eltüntetnék Hitler erkélyét a bécsi városházáról

Egy civil kezdeményezés eltávolíttatná a bécsi városháza homlokzatáról azt az erkélyt, amelyet 1938-ban építettek oda azért, hogy Adolf Hitler onnét intézhessen ünnepi beszédet a bécsiekhez Ausztria náci Németországhoz csatolása alkalmából. Ideiglenesen fából ácsoltak egy kör alakú toldalékot az épülethez, ezt később kővel váltották fel, hogy örökre megmaradjon az esemény emléke - írja az MTI.

A náci vezér március 15-én más helyről, a császári palota teraszáról intézett emlékezetes beszédet a bécsiekhez, bár három héttel később, április 9-én a számára ácsolt erkélyről is szólt a tömeghez. Mivel a kollektív emlékezetben inkább a március 15-i beszéd maradt meg, a városháza homlokzatához toldott erkély eredete idővel feledésbe merült, az osztrák fővárosba látogató turisták nem is sejtik, hogy egy náci relikviát is megörökítenek, amikor a városháza homlokzatát fényképezik.

A bécsieket a Memory Gap (Emlékezethézagok) nevű, többek között művészeket tömörítő civil kezdeményezés emlékeztette a minap a városházához építészetileg sem illő erkély történetére. A csoport azt követeli, hogy bontsák el a Hitler tiszteletére emelt balkont, amire szerintük jó alkalom lenne az osztrák köztársaság megalapításának közelgő 100. és az anslussz 80. évfordulója. A civilek szerint a lebontás előtt egy utolsó alkalommal még arra lehetne használni a vitatott erkélyt, hogy a köztársaság napján mondjanak el róla egy aktuális vagy történelmi békebeszédet megbékélési proklamációként.

A Kurier című lap szerint a bécsi illetékeseket felkészületlenül érte a kezdeményezés, első reakcióikban a lebontás ellen foglaltak állást, de ők is helyesnek tartanák a kontextusba helyezést, vagyis magyarázó tábla kihelyezését. Bárhogy is döntsenek, az erkély nemsokára ideiglenesen mindenképp szem elől tűnik, mert felújítás miatt jövőre felállványozzák a városháza főtornyát.