Ausztria lezárta az osztrák-magyar határátkelők felét az autósok előtt

Ausztria hazánkkal szomszédos tartománya, Burgenland megtiltotta a motorok és személyautók forgalmát a két országot összekötő 60 határátkelő közül 35 helyen – írja az osztrák Heute.at. Az osztrák lap szerint nincs szó a határ lezárásáról, gyalog, biciklivel, mezőgazdasági járművekkel, de még akár lovon is átjárható a határ.

Az osztrák lap szerint a burgenlandiak azért döntöttek így, mert a forgalmat a nagyobb átkelőhelyekre akarják átirányítani. Az Ausztria keleti határain élőket a schengeni határnyitás után sok helyen zavarta a jelentős részben az ingázó, Burgenlandban dolgozó magyarok miatt megnövekedett forgalom, sok kisebb úton korábban saját hatáskörben tettek jelzőtáblákat, próbálták betontuskókkal vagy sorompókkal korlátozni az autók átkelését.

A rendelet nem újkeletű, mostantól azonban táblák is jelzik a tiltást, és bírságot is kiszabhatnak azok megszegőire. A büntetés akár 2180 euró is lehet, ami átszámolva nagyjából 700 000 forintot jelent.

A cikk arra is kitér, hogy a bécsi szövetségi kormány hat hónappal, 2019 májusáig kiterjesztette a határellenőrzést Ausztria magyar és szlovén határszakaszára. Ezt 2015-ben vezették be újra – átmenetileg felülírva a schengeni egyezményt – a menekültválság miatt.