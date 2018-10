Menekültek próbáltak áttörni a horvát–bosnyák határon

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Néhány tucat menekült próbált áttörni Horvátországba a szomszédos Boszniából október 23-án délután, számolt be a Radio Free Europe. A horvát rendőrök visszaverték a csoportot, és többeket megbilincseltek. „Háromszor is megpróbáltak áttörni a rendőrségi kordonon” – nyilatkozta a rendőrség szóvivője, Saneta Dujković. A horvát rendőrök könnygázt vetettek be. Az összecsapásban néhányan megsérültek, közöttük több nő is, írja az MTI.

Eközben háromszáz, az EU-ba tartó menekült elzárta a határátkelőhelyre vezető utat Boszniában. „A menekültek az úton ülnek, ezzel akadályozva a közlekedést" – idézte a Balkan Insight a horvát rendőrségi szóvivőt. A menekültek azt skandálják, hogy nyissák meg a határt. Az emberek közt elterjedt az a hamis információ, hogy Horvátország hajlandó átengedni a menekülteket.

Egy kétségbe esett ember 24-én délután késsel kísérelt meg öngyilkosságot, de megmentették, írta egy helyszínről tudósító Twitter-bejegyzés. A helyi média szerint Bihac vonatállomásán vesztegel egy vonat, amelyről a rendőrök nem engedik leszállni azt a 90 menekültet, akik Horvátország felé utaznának.

A helyzet szerdán délután is feszült, az emberek száma folyamatosan növekszik, ugyanis egyre többen érkeznek a határra a különböző befogadóközpontokból. A menekültek legnagyobb része Pakisztánból és Afganisztánból származik, de vannak köztük irániak, szírek és algériaiak is.

Nincs több menekült, mégis van új válságzóna

Az év eleje óta a rendőrség hivatalos adatai szerint közel 20 ezer illegális bevándorló érkezett Bosznia-Hercegovinába, és 13 ezret tartóztattak fel a hatóságok. Jelenleg 4-5 ezren tartózkodhatnak az országban, számolt be az MTI. Többségükben az ország nyugati részében, a horvát határhoz közeli Bihac környékén zsúfolódtak össze, ahol parkokban és romos épületekben vertek tábort. A boszniai hatóságok szerint a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a szerb és a montenegrói rendőrök átengedik a migránsokat a határon.

A bonyák–horvát határon, Velika Kladusa térségében az utóbbi hónapokban vált válságossá a helyzet. Új menekültek ugyan nem érkeznek Európába, ahogy arról beszámoltunk, kevesebb az illegális határátlépés az övezetben, mint a menekültválság előtti időkben.

A térségben rekedt emberek azonban továbbra is próbálkoznak nyugat felé jutni, vázolták a helyzetet az Indexnek nemzetközi menekültügyi források. Szlovénia az elfogott menekülteket visszadobja Horvátországba, ahonnan a horvát erők az EU-n kívüli Bosznia-Hercegovinába tolják vissza a menekülteket. Az emberek így gyűltek össze a horvát–bosnyák határon. Velika Kladusa környékén mára több ezer ember él saját készítésű sátrakban, kalyibákban. A helyszínt nyáron riportban mutattuk be.

A menekültek kétségbeesését fokozza a hideg közeledte. A hegyes vidéken hamarosan téliesre fordulhat az időjárás.