A törökök ágyúzni kezdék a szíriai kurd állásokat

A török hadsereg vasárnap ágyútűz alá vette a szíriai határ túloldalán a Kurd Népi Védelmi Egységek (YPG) katonáit. Ankara szerint a tüzérségi csapást "a terrorista tevékenység megelőzése érdekében" hajtották végre; ez a tevékenység konkrétan az volt, hogy a kurdok védelmi állásokat alakítottak ki az évek óta autonóm területként kormányzott szíriai Kobani kanton Törökországgal, illetve a törököt által finanszírozott milíciák által megszállt Észak-Aleppóval határos területeken.

Ahogy arról már többször is írtunk, Törökország legfontosabb szíriai célja a kurd autonómia megakadályozása; ennek érdekében nyomult be 2016-ban Aleppó kormányzóság északi részére, és ennek érdekében foglalta el idén januárban – etnikai vagy vallási szempontokkal nehezen igazolható módon – a legnyugatibb kurd kantont, Afrint.

Recep Tayyip Erdoğan török elnök, aki a törökországi kurd kisebbséggel való megbékélés úttörőjéből a kurdokkal való – a képlékennyé vált határokon átívelő - polgárháború legfőbb szószólójává vált, már többször is ígéretet tett arra, hogy hamarosan sort kerít egy újabb, kurdok (pontosabban a kurd-arab Szíriai Demokratikus Erők) által az Iszlám Államtól elfoglalt terület, az Eufrátesztől nyugatra található Manbídzs körzetére is. Bökkenőt csak az jelent, hogy 2016 óta 2000 amerikai katona állomásozik az Észak-Szíriai Demokratikus Föderáció területén, részben azért is, hogy megakadályozzák az USA két regionális szövetségese közti nyílt háborút.