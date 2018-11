Irán meg fogja szegni az amerikai szankciókat

Irán meg fogja sérteni az amerikai szankciókat, és továbbra is fog kőolajat értékesíteni - jelentette ki hétfőn egy közgazdász-konferencián Haszan Róháni iráni elnök az MTI híre szerint. Mint ismert, Donald Trump két napja azt mondta, új szankciókat vezet be Irán ellen, megnehezítve többek között, hogy Irán olajat exportáljon, ami elég nagy érvágás lesz az ország gazdaságának. Teheránban emiatt Trump-ellenes tüntetés is volt dollárégetéssel.

Amerika le akarta nullázni Irán olajeladásait, de mi továbbra is fogunk olajat értékesíteni, hogy megsértsük a szankciókat, mert ellentétesek a nemzetközi joggal

- reagált most az iszlám köztársaság elnöke.

Donald Trump amerikai elnök tavasszal léptette ki országát azt Irán és a nemzetközi közösség között 2015-ben létrejött megállapodásból, amely alapján az Iszlám Köztársaság korlátozza nukleáris tevékenységét, cserébe pedig a nemzetközi közösség feloldotta az Iránt sújtó szankciók nagy részét. Washington a kilépéssel a szankciókat is visszaállította. A pénzügyi és az energiaszektort érintő büntetőintézkedések újabb csomagja hétfőn lépett hatályba.

Az Egyesült Államok kifogásolja, hogy Irán igyekszik kiterjeszteni befolyását a térségben, úgy vélik, fegyveres csoportokat támogat, és Washington elfogadhatatlannak tartja Irán ballisztikusrakéta-programját. Irán viszont azt állítja, hogy jogszerűen fejleszti védelmi képességeit.

Róháni szerint gazdasági háború zajlik, és mi szembeszállunk egy zsarnoki hatalommal. Úgy gondolom, nem volt még az amerikai történelemben olyan elnök, aki ilyen súlyosan megsértette volna a jogot és a nemzetközi egyezményeket.

Ezzel egy időben hétfő reggel nagyszabású, kétnapos légvédelmi hadgyakorlat kezdődött Irán északi részén. Habíbullah Szajjári tábornok hangsúlyozta, hogy a műveletben részt vevő összes rakéta iráni gyártmányú.