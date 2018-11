Csecsemőt ölt meg egy majom Indiában

Elrabolt és megölt egy 12 napos csecsemőt egy majom az indiai Agrában – írta a BBC. A rhesusmakákó a házba betörve ragadta ki szoptatás közben a gyereket anyja karjai közül. Ezután magával cipelte, megharapta, majd a szomszédos ház tetején magára hagyta, miután az emberek üldözni kezdték. A csecsemő a kórházban halt bele sérüléseibe.

A rhesusmakákók támadásai egyre gyakoribbak a térségben. Ennek oka, hogy a város egyre terjeszkedik, szűkül az állatok természetes élettere, így helyette, jó alkalmazkodóképességgel igyekeznek a városokban túlélni.

„Rengeteg van belőlük mindenütt, félelemben élünk. Többször jeleztük a hatóságoknak, de nem tettek semmit” – mondta a megölt csecsemő nagybátyja.

Majomtámadások a turisták által kiemelt helyeken sem ritkák. Két hónapja a Tadzs Mahal környékén szintén egy csecsemőt harapott meg egy rhesusmakákó, a gyereket kórházba kellett szállítani, de túlélte a támadást.

A rhesusmajmok Pakisztántól a Sárga-tengerig, Indokínát is érintve hatalmas területen élnek, sík- és hegyvidéken egyaránt. A helytől függően fákon vagy a földön tölti idejét, de úszni is jól tud. Tíz, de akár százfős, matriarchális falkákban él, a hímek pozícióharcai gyakoriak, falkát is többször váltanak életük során.