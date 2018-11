A Deutsche Welle összerakta a pontos menetrendet, hogyan utazott Gruevszki

Egy macedón személyi és magyar diplomataautók tették lehetővé Gruevszkinek, hogy „mint egy kémfilmben", három balkáni országon átutazzon, és Budapestre érkezzen, írja a német közszolgálati Deutsche Welle helyi kiadása.

A cikkben van néhány momentum, ami már Magyarországon is megjelent, mindenesetre a cikk szerint

Gruevszki november 11-én 19.10-kor belépett Albániából Montenegróba a személyijével Bozaj átkelőnél. Itt két magyar diplomata a podgoricai (montenegrói főváros) követségről már várta.

Egy Volkswagen Jettával utaztak Podgoricába, ahol a nagykövethelyettes már várta, és egy további személlyel együtt átültek egy másik autóba, és Dobrakovo felé vették az irányt.

A dobrakovói átkelőnél este 10-kor beléptek Szerbiába, és átadták Gruevszkit újabb magyar diplomatáknak, akik Belgrádból ezért jöttek.

A találkozó és a „fogolyátadás" Gostunban, a Lux motelben volt.

A lap szerint ekkor személyivel még simán tudott utazni, mert nem adták ki ellene az elfogatóparancsot, és a balkáni országok közötti szerződések alapján elég egy személyi a határlépéshez. A cikk nem írja, de Magyarországon már megjelent, hogy az exkormányfő Albániából Montenegróba is követségi autón ment, illetve, hogy „egy Macedónián kívüli magyar követségen", azaz feltehetően Tiranában jelezte, hogy magyar menedékjogért fog folyamodni.

Az albán hatóságok továbbra is vizsgálják, mikor és hogy lépett be abba az országba Gruevszki, és segítették-e abban a magyar diplomaták. Vélhetően az a határátlépés illegális volt, és gyalog történt, vagy a Preszpa-tó mellett vagy Debar macedón város közelében léphette át a határt. Ami biztos, az az, hogy az albán hatóságok nem regisztrálták, hogy Gruevszki belépett.

A Deutsche Welle azt is írja, hogy az albán és montenegrói rendőrséggel ellentétben a macedónok nem nyilatkoznak, az ottani média pedig összevissza ír mindent. Az is megjelent ott, hogy Gruevszki még Albániában van, de az is, hogy női ruhában verte át a hatóságokat.

Üres bankszámlák, zéró ingatlan A helyi sajtó azt írja, hogy Gruevszkinek nincsen Macedóniában vagyona, távozásakor a bankszámlái is nullásak voltak, és ingatlan sincs a nevén. Az információt állítólag az ügyészség is megerősítette.